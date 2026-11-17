El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos (AURA) inauguró «Volver a Tejernos», una instalación participativa de las artistas Diana Campos y Berenice Canet que invita a reflexionar sobre la memoria, los vínculos y la posibilidad de reconstruir experiencias colectivas a través del arte.

La exposición se puede visitar hasta el 17 de diciembre, de martes a sábados, de 17 a 20:30, en la sede de AURA, ubicada en Alameda de la Federación 557, en Paraná. La propuesta cuenta con la invitación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La muestra utiliza el arte textil como lenguaje de expresión y resistencia, y propone un recorrido sensible en torno a la reparación y la resiliencia colectiva. Además, está abierta a grupos que quieran recorrerla y participar de manera interactiva.

Una propuesta surgida de una convocatoria pública

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó que la exposición forma parte de una política de convocatoria abierta a artistas de distintos puntos de la provincia.

«Es una nueva propuesta surgida de una convocatoria abierta para que artistas de toda la provincia puedan desarrollar sus proyectos en este espacio federal, creado durante esta gestión», expresó.

«Volver a Tejernos» es el tercer proyecto seleccionado para integrar la programación 2026 de AURA. Su elección se realizó mediante una convocatoria pública y estuvo a cargo de un jurado integrado por Mauge Suárez, Ekaterina Gelroth y Alberto Bonus.

La programación de AURA durante 2026

A lo largo del año, el espacio también presentó otras dos exposiciones: «Refugio para la ausencia y el deseo», del Colectivo Refugio Mutante, integrado por Elena Salomón, Walter Musich y Paola Chiappella, de Paraná; y «Refugio», un proyecto individual del artista Diego Abu Arab, de Gualeguaychú.

La programación incluyó además talleres, ferias y visitas guiadas, con propuestas destinadas a promover la participación de artistas y el acercamiento del público al arte contemporáneo entrerriano.