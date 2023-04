Crespo.- A la hora de preparar unas pastas, o pizza, algún guiso, queremos que

algunos sabores se destaquen o den un toque distintivo. Ahí es donde cobra protagonismo la salsa de tomate como uno de los actores fundamental en la elaboración de los platos, y al momento de la degustación puede ayudar a resaltar ese sabor casero y delicioso. Ese toque en la cocina se obtiene con la implementación de productos naturales y sin conservantes; el principal objetivo de Maricel Roth al momento de comenzar con su emprendimiento de elaboración de puré de tomates.

El inicio del emprendimiento, fue el crear una solución de comida saludable, que se adecuara a un estilo de vida en donde consumir productos más naturales tiene un impacto positivo al momento de cocinar. El concepto de una alimentación sana en la cotidianeidad dinámica de las personas, donde poco es el tiempo que se destina a la elaboración de los alimentos se consumirán, nace ‘Del Lujan’ salsas listas para utilizar en la cocina. Los productos que ofrecen son tomate triturado natural; tomate triturado especiado con orégano y ajo; y las salsas listas con cebolla, tomate y morrón.

“Lo que producimos está listo para ser consumido. Todos son productos naturales, que no tienen conservantes, ni colorantes. Es el tomate en frutas que pasa por un proceso de limpieza y triturado quedando totalmente natural”, comenta Maricel sobre el trabajo que lleva a cabo con la colaboración de su esposo.

El emprendimiento nació en tiempos pandemia, en parte por una necesidad pero también por deseo e impulso de la familia. “A pesar de atender los quehaceres de la casa, ayudar a mis hijos en sus tareas y actividades, nos propusimos llevar adelante el emprendimiento, y todos hacemos algo. En tiempo de pandemia estábamos con algo de tiempo libre. Comenzamos a pensar en cómo sumar una ayuda extra en la economía familiar, y considerando que siempre me gustó cocinar, es que se nos ocurrió elaborar este producto casero y natural, que tampoco había en la ciudad”, contó la entrevistada. Y sumó que, “el comenzar a preparar salsas fue también a causa de que las elaboradas que comprábamos nos caían mal, ya que tienen muchos conservantes que afectan la flora intestinal. El razonamiento fue simple, si a nosotros no nos caen bien, debe haber muchas más personas que padecen lo mismo y no encuentran como suplirlo. Así fue que comenzamos a preparar y envasar las salsas que hacíamos para consumo y fuimos ofreciendo. A medida que gustaba y la demanda crecía gestionamos todas las habilitaciones municipales y provinciales necesarias para trabajar y poder venderlo en comercios. Así fue que comenzamos a proveer a algunos mercados de barrio de la ciudad, y a elaborar otros productos para ofrecer al consumidor”.

A pesar de contar con los trámites que le permiten vender su producto en otras ciudades o incluso fuera de la provincia, la capacidad de producción tiene los limitantes de un emprendedor que pone tiempo y dedicación en llevar adelante la tarea diaria, pero que en este rubro depende de factores externos como es el no disponer todo el año de la materia prima, o el faltante de envases para embotellado. “No todo los meses se está produciendo, esto es debido a que no siempre se consigue tomate, y de calidad para hacer un producto como el nuestro que es totalmente natural, sin conservantes. Además de que en un contexto de sequía e inflación, los costos varían constantemente, encareciéndose producto, en este caso el tomate, y el transporte”, comentó Maricel mencionando que “Apostamos por ofrecerle a los consumidores siempre un producto de buena calidad. El tomate que utilizamos para salsa es el mismo que cualquiera de nosotros consumirá en una ensalada; por eso es tiene que estar lindo, tiene que estar con buen color porque no tiene conservantes, ni colorante. Entonces, en la temporada donde se consigue buen tomate, aprovechamos esa situación y la fábrica trabaja a pleno; y cuando no se consigue, nos tomamos un descanso de la elaboración pasando al proceso de lavado y esterilizado de botellas, las cuales reutilizamos ya que incentivamos el reciclado de botellas de vidrio, y ese es un aporte que hacemos a la sociedad y el ambiente”.

Como todo emprendimiento, la mirada está puesta en ir paso a paso innovando y expandiendo el mercado, creciendo en producción y en las instalaciones. “Para aquellas personas que todavía no se animan a dar el primer paso en emprender, no duden, háganlo. Es paso a paso, y a veces cuesta entender que se puede ir creciendo y reinvirtiendo. Hasta se puede soñar en convertirse poco a poco en una emprendimiento familiar y hasta trabajar llegar a ser una pyme. Pero primero hay que dar el primer paso; y el ser emprendedor es algo que enriquece a cada persona, le da una autonomía, una ocupación, es algo que uno hace y a través de lo que genera ingresos que se pueden volcar en la economía hogareña”, reflexionó la entrevistada.

Productos Del Lujan

En Facebook Del Lujan Tomates

Por WhatsApp 3436 226 991