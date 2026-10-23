Los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos ya tienen sus ganadores. El tradicional certamen de artes visuales distinguió obras de artistas de la provincia en las categorías Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura, con reconocimientos económicos y la incorporación de las piezas premiadas al patrimonio provincial.

La inauguración de la exposición y la entrega de distinciones serán el viernes 20 de noviembre, a las 20:00, en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, ubicado en Buenos Aires 355, en Paraná. La actividad será con entrada libre y gratuita.

La convocatoria es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y organizada por el museo provincial. Además de reconocer la producción artística contemporánea, el certamen busca promover la participación de creadores de distintos puntos del territorio entrerriano.

Un jurado evaluó 58 obras

El jurado estuvo integrado por Daniel Fischer, María Elena Machuca y Priscila Sandoval, profesionales con trayectoria en el campo artístico. En esta instancia evaluaron las 58 obras seleccionadas previamente y definieron los premios y las menciones en las seis disciplinas.

Según explicaron, los criterios de evaluación priorizaron las propuestas capaces de generar una reflexión crítica sobre los lenguajes del arte contemporáneo y las problemáticas del presente.

También valoraron las obras que ponen en discusión las nociones de territorio y paisaje, exploran los rasgos identitarios de cada lugar y abordan distintas dimensiones de la vida social.

Los premios fueron otorgados por unanimidad del jurado.

Los ganadores por disciplina

Los primeros premios adquisición recibieron $1.300.000, mientras que los segundos premios fueron de $950.000. Las obras distinguidas pasarán a integrar el patrimonio artístico provincial.

Arte textil

Primer Premio Adquisición: Ludmila Beker, por La fragilidad de la memoria . La obra combina collage textil, bordados, guarda a crochet y negativos de fotografías cosidos al lienzo.

Ludmila Beker, por . La obra combina collage textil, bordados, guarda a crochet y negativos de fotografías cosidos al lienzo. Segundo Premio Adquisición: Alonso Nicolás Villanova, por Vestigios de un brindis en carnaval . Utiliza una camisa de género sobre un marco de lienzo, intervenida con acuarela y bordado de pedrería acrílica.

Alonso Nicolás Villanova, por . Utiliza una camisa de género sobre un marco de lienzo, intervenida con acuarela y bordado de pedrería acrílica. Mención: Patricia Silvina Ábrego, por De lo mínimo a la presencia expansiva, realizada con cuentas de cerámica enhebradas y entramadas con tanza.

Cerámica

Primer Premio Adquisición: Franco Bacalluzzo, por Tabla Neolítica , una pieza realizada con cerámica de planchas por azote, horneada a leña y cubierta con una capa de cola vinílica.

Franco Bacalluzzo, por , una pieza realizada con cerámica de planchas por azote, horneada a leña y cubierta con una capa de cola vinílica. Segundo Premio Adquisición: Paz Secundini, por Deshielo/Lo que transportan los icebergs, que combina cerámica, pigmentos minerales patagónicos, vidrio marino atlántico y esmaltes de ceniza volcánica.

Dibujo

Primer Premio Adquisición: Carina Noemí Amarillo, por Cuerpos en disolución de la Canasta Familiar , realizada con carbonilla, tinta y tiza pastel sobre tela.

Carina Noemí Amarillo, por , realizada con carbonilla, tinta y tiza pastel sobre tela. Segundo Premio Adquisición: Elina Aguilar, por Bestiario doméstico , una obra elaborada con lápices de color en grises fríos y cálidos sobre papel.

Elina Aguilar, por , una obra elaborada con lápices de color en grises fríos y cálidos sobre papel. Mención: María Alicia Flores, por Nunca la simbiosis, realizada con acrílico sobre papel obra de 150 gramos.

Escultura

Primer Premio Adquisición: Belén Céspedes, por Esa casa solariega del embrujador . La obra utiliza una combinación de materiales y objetos, entre ellos escombros, tejas, ladrillos con firma, azulejos, una caja de luz, parlante, cables y cemento.

Belén Céspedes, por . La obra utiliza una combinación de materiales y objetos, entre ellos escombros, tejas, ladrillos con firma, azulejos, una caja de luz, parlante, cables y cemento. Segundo Premio Adquisición: Esteban Ubaldo Amatti, por Oración a Xango , una escultura realizada en madera de nogal.

Esteban Ubaldo Amatti, por , una escultura realizada en madera de nogal. Mención: Santiago Morahan, por Elogio de la deriva, elaborada mediante la técnica de cartonería.

Grabado

Primer Premio Adquisición: Mariana De Matteis, por Pintura sobre escultura... , realizada mediante frottage con óleo pastel sobre tela.

Mariana De Matteis, por , realizada mediante frottage con óleo pastel sobre tela. Segundo Premio Adquisición: Agustina Piacenza, por Noche de brujas , una obra realizada con xilografía.

Agustina Piacenza, por , una obra realizada con xilografía. Menciones: Luciana Espinosa, por El juego, una propuesta mixta de grabado sobre papel; y Juliana Roa, por Estados de un alma, realizada mediante gofrado sobre papel.

Pintura

Primer Premio Adquisición: Carla Brugo, por Menopausia , realizada con acrílico sobre bastidor.

Carla Brugo, por , realizada con acrílico sobre bastidor. Segundo Premio Adquisición: Cecilia Gallardo Obradovich, por Coro de criadero , que combina pintura acrílica, óleo pastel y lápiz.

Cecilia Gallardo Obradovich, por , que combina pintura acrílica, óleo pastel y lápiz. Mención especial: Florencia Salinas, por Nuestro Hogar, una obra mixta sobre lienzo con acrílico y óleo.

Una muestra de la producción artística entrerriana

Por su modalidad de adquisición, el certamen permite que las obras premiadas se incorporen cada año al patrimonio de Entre Ríos. De esta manera, los reconocimientos no solo distinguen el trabajo de los artistas, sino que también contribuyen a preservar y ampliar la colección pública de arte provincial.

La exposición reunirá las producciones seleccionadas en esta edición y permitirá al público conocer distintas expresiones de las artes visuales contemporáneas de la provincia.

La inauguración y entrega de premios será el viernes 20 de noviembre, a las 20:00, en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, Buenos Aires 355, Paraná. La entrada será libre y gratuita.