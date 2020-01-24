Ramírez (Paralelo 32).- El Grupo Peña Solidaria de General Ramírez sigue preparándose para los días 8 y 9 de febrero, en los que se realizará la 5ª edición de la tradicional y convocante Fiesta de la Pizza a la Parrilla 2020 en las instalaciones del Complejo Polideportivo Municipal.

Sus integrantes ya se han presentado en eventos previos, invitando a la gente a que se sume al grupo, porque cada vez se necesita de más colaboración.

La nueva edición de la fiesta será a beneficio de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Integral Alborada, para ayudarlos a que sigan desarrollando proyectos, principalmente para el lavadero de autos que tienen en la entidad, porque necesitan ampliar espacios para trabajar más cómodos.

Días atrás informamos que faltaban solo detalles para completar la cartelera artística. Ahora, los organizadores ya confirmaron los números y artistas de cada jornada.

El sábado se presentarán como número principal Los Majestuosos del Chamamé, acompañados por Las Voces de Montiel, Nahuel Borra, María Cuevas, Litoral Tagüe y Los Cantores. El domingo será el turno de El Combo 10, Agua Tierra Barro, Bandita Edelweiss, El Rejunte Folk y Marianela Obispo.

El sábado además se podrá disfrutar del punto principal de la fiesta, que será el Concurso de Pizza a la Parrilla, con premios para los ganadores. El domingo, se hará la pizza gigante. En esta ocasión también se hará un certamen para los chicos.

Se ofrecerá buen servicio de cantina y los comerciantes, empresas, emprendedores y artesanos pueden consultar más detalles en la página de Facebook: Grupo Peña Solidaria.