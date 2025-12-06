Nogoyá.- La Compañía de Danzas Aromito, presentará mañana su cierre de año el que incluirá nuevas propuestas y realizará un repaso de lo que se ha trabajado durante el año.

El grupo dirigido por el profesor Alejandro Robaglio tiene previsto brindar un nuevo espectáculo al que han denominado “En Escena”, presentando dos cuadros artísticos con acompañamiento de poesía y música en vivo.

Alejandro anticipó que además se estará presentando parte de lo que fue el primer espectáculo de la agrupación presentado en agosto, el que denominaron Pynandi – Los Descalzos, esta vez adaptado para que a su vez se pueda brindar un segundo cuadro que se llama “Aroma en Peña” que busca ser un rescate cultural de las danzas mas vivas y llamativas de nuestra región.

El nuevo espectáculo de Aromito se presenta mañana domingo 07 de diciembre a partir de las 21 horas en la sala de la Sociedad Italiana. Las entradas se pueden conseguir en las redes sociales de la compañía Aromito o se puede abonar en puerta el día del espectáculo.