Cultura
Armando, el hombre de las mil vidas
Actor de televisión, protagonista de comerciales, exiliado en Venezuela durante la dictadura, trabajador de la administración pública y, desde hace poco menos de dos años, vendedor de panes caseros en una esquina de Victoria. • Esta es una de tantas historias que nos recuerdan el valor de seguir adelante
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