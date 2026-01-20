El joven músico Ariel Buchhammer, oriundo de la ciudad de La Paz, alcanzó un logro histórico al consagrarse como segundo mejor a nivel nacional en el rubro Solista Instrumental durante el Festival Nacional de Malambo de Laborde, uno de los escenarios más prestigiosos y exigentes del país para los artistas del folklore.

Con una actuación que conmovió tanto al público como al jurado, Buchhammer representó con excelencia a la provincia de Entre Ríos, confirmando que su talento ya no es solo una promesa, sino una realidad consolidada dentro del panorama musical nacional. Su interpretación, cargada de técnica, sensibilidad y compromiso artístico, fue reconocida como una de las más destacadas de la competencia.

El Festival Nacional de Malambo de Laborde es considerado una verdadera vidriera del folklore argentino, donde cada participante llega tras un arduo camino de preparación y superación. En ese contexto, el logro de Buchhammer adquiere una dimensión aún mayor, posicionándolo entre los mejores exponentes instrumentales del país.

A través de sus redes sociales, el joven artista expresó su profunda gratitud a familiares, amigos y compañeros que lo acompañaron durante todo el proceso. En sus palabras, destacó el apoyo constante que recibió, el cual le permitió sentirse “como en casa” y alcanzar una final que, según manifestó, representa un sueño compartido por todo intérprete que pisa el escenario de Laborde.