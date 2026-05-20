El cupo libre de impuestos alcanzó las 333 toneladas, provenientes de establecimientos productivos ubicados en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, consolidando a estas regiones como actores clave dentro de la cadena avícola exportadora.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el cumplimiento total del cupo a través de sus redes sociales y señaló que este resultado es consecuencia del trabajo sostenido de los productores y de una mejora en la competitividad del sector.

Además, remarcó que avanzar en acuerdos comerciales que permitan reducir aranceles resulta fundamental para ampliar las oportunidades de exportación de las empresas argentinas.

Un esquema de crecimiento gradual hasta 2031

La cuota de 333 toneladas representa el primer tramo de un acuerdo de apertura progresiva con la Unión Europea que se extenderá hasta el año 2031.

Según lo establecido, el volumen total de exportación libre de aranceles crecerá de manera escalonada hasta alcanzar las 3.000 toneladas anuales al finalizar el período de implementación.

Tras este primer envío, se prevé la incorporación de aproximadamente 500 toneladas adicionales por año, un esquema que busca fortalecer la inserción internacional de la avicultura argentina y consolidar nuevos mercados de exportación.

Para las empresas del sector, esta apertura comercial representa una oportunidad de expansión significativa dentro del mercado europeo, especialmente por la rápida capacidad de respuesta que mostró la industria durante la primera quincena del año.

Una industria con fuerte capacidad productiva

Desde la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia) informaron que la producción nacional alcanza actualmente los 19 mil millones de huevos por año, un volumen que permite abastecer con solidez tanto el mercado interno como los saldos exportables.

El sector avícola argentino cuenta además con un parque de 62,7 millones de aves en postura, junto con altos niveles de tecnificación y modernización en sus procesos productivos.

Estas condiciones explican la competitividad del país para cumplir en tiempo récord con los estándares sanitarios, comerciales y logísticos que exige el mercado europeo.

Récord de consumo interno

El crecimiento exportador se produce en paralelo a un fuerte incremento en el consumo doméstico.

Durante 2025, el consumo per cápita en Argentina alcanzó los 398 huevos por habitante, una cifra histórica que marcó un récord para el país.

Este nivel ubica a Argentina por encima de mercados tradicionalmente líderes en consumo de huevos, como México.

Con este escenario, la industria avícola se consolida como un sector estratégico tanto para la seguridad alimentaria de los argentinos como para la generación de divisas a través de las exportaciones.

El cumplimiento total del cupo en apenas dos semanas no solo confirma el potencial del sector, sino que proyecta una etapa de fuerte crecimiento para la producción avícola nacional dentro del mercado internacional.