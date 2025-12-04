El Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina presentó los resultados de un amplio estudio nacional sobre apuestas online y adolescencia, con el objetivo de comprender los hábitos de consumo digital y los riesgos asociados entre jóvenes de 13 a 18 años. Para ello, se realizaron 11.421 encuestas en todo el país, uno de los relevamientos más extensos hasta la fecha en esta temática.

De manera complementaria, el área de Juventud de la organización está desarrollando una caja de herramientas práctica, destinada a que las y los adolescentes cuenten con recursos accesibles para informarse, cuidarse y fortalecer su bienestar frente a un fenómeno en rápido crecimiento.

Un fenómeno en expansión y con riesgos crecientes

“Los datos que arroja la investigación muestran claramente el riesgo al que están expuestos niños y niñas de 13 a 18 años. El uso de billeteras digitales y la publicidad permanente son las principales puertas de ingreso a las apuestas online, sin distinguir plataformas legales de ilegales. El 75% de los y las adolescentes que entrevistamos pide controles más estrictos sobre plataformas”, explicó José Scioli, director del Observatorio Humanitario.

La organización, que trabaja con jóvenes de todo el país en programas de salud física, mental y desarrollo integral, lleva meses recibiendo alertas y preocupaciones por parte de docentes, familias y las propias juventudes frente al avance de esta problemática.

En la misma línea, Luciana Marino, coordinadora de Juventud, señaló: “Estos resultados nos dan información muy valiosa para acompañar mejor a las y los jóvenes. Estamos impulsando talleres y espacios de prevención entre pares, que promuevan la reflexión y el cuidado. También elaboramos materiales para familias y escuelas porque creemos en redes de apoyo que realmente escuchen y acompañen”.

Principales hallazgos del estudio

Los datos del Observatorio trazan un panorama claro: las apuestas online son un fenómeno instalado, con fuerte presencia en la vida cotidiana de la adolescencia.

1. Alta exposición al juego online

6 de cada 10 adolescentes están expuestos al fenómeno: 16% participa directamente. 45% no apuesta, pero tiene vínculos cercanos que sí lo hacen.

están expuestos al fenómeno: La principal vía de acceso son las amistades : 57% de quienes apuestan ingresó por recomendación de pares. 78% de quienes no juegan conoció el tema a través de amigos o conocidos.

: El 40% de quienes apuestan reporta tener adultos cercanos que también participan.

2. Riesgos percibidos y efectos en la salud mental

79% reconoce riesgo de adicción.

reconoce riesgo de adicción. 12% quedó endeudado.

quedó endeudado. 69% reporta ansiedad o malestar.

reporta ansiedad o malestar. Entre 47% y 49% señala afectación del sueño y del rendimiento escolar.

3. Inicio temprano y fuerte brecha de género

La edad de ingreso se concentra entre 13 y 14 años .

. Los varones apuestan tres veces más que las mujeres (24% vs. 8%).

que las mujeres (24% vs. 8%). También presentan mayor frecuencia e intensidad en la práctica.

4. Publicidad masiva y ecosistema digital como puerta de entrada

Entre 71% y 79% fue expuesto a contenidos o anuncios relacionados con apuestas, aun sin jugar.

5. Acceso facilitado y controles insuficientes

83% utiliza billeteras virtuales para apostar.

utiliza para apostar. 43% accedió mediante intermediarios que facilitaron la entrada.

accedió mediante intermediarios que facilitaron la entrada. 51% a 66% no distingue plataformas legales de ilegales.

no distingue plataformas legales de ilegales. 80% considera que las medidas actuales para impedir el acceso de menores no funcionan.

6. Fuerte demanda de prevención

75% pide controles más estrictos sobre las plataformas.

pide controles más estrictos sobre las plataformas. 4 de cada 10 solicitan talleres y campañas educativas .

. Las principales demandas son: información clara sobre riesgos, comprensión de algoritmos de captación, orientación sobre dónde pedir ayuda.



Un llamado urgente a la acción

El informe confirma que las apuestas online forman parte del entorno digital cotidiano de la adolescencia y que la regulación vigente no alcanza para frenar un acceso que se da, principalmente, a través de pares y plataformas de pago.