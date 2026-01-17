Más de la mitad de los adolescentes apuestan o tienen alguien cercano que lo hace • Es el principal dato de una encuesta realizada por la Cruz Roja Argentina en 16 provincias, incluida Entre Ríos • La gran mayoría de los apostadores juveniles reconoce el riesgo de adicción y reporta ansiedad, malestar, dificultades en el sueño y caída del rendimiento escolar • Dato notable: dos tercios de los apostadores apoyan controles más estrictos para menores.