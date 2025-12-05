Ambas compañías ampliaron el tipo de información disponible, apostando por métricas que no solo revelan qué artistas, canciones o creadores dominaron la actividad de cada usuario, sino que también ayudan a entender cómo evolucionaron sus intereses, rutinas y preferencias a lo largo del año.

YouTube Recap 2025: más personalización y nuevas categorías

YouTube anunció que la edición de Recap de este año incluirá hasta 12 tarjetas personalizadas con un nivel de detalle superior. Estas destacan:

Los canales favoritos .

. Los temas de interés predominantes .

. Los cambios en los gustos del usuario.

Una de las novedades más llamativas es la asignación de una “personalidad de reproducción”, basada en los patrones de uso. Entre las categorías posibles están: Aventurero, Desarrollador de habilidades o Espíritu creativo.

“YouTube Recap destaca de forma única los intereses, las búsquedas detalladas y los momentos que exploraste este año, según tu historial de reproducciones”, señaló la plataforma.

La función ya está disponible en Norteamérica, tanto en la app móvil como en la versión web, y se desplegará globalmente en los próximos días.

Cómo acceder a YouTube Recap 2025

Iniciar sesión en YouTube. Dirigirse a la pestaña “Tú”, ubicada en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Seleccionar “Recap 2025”.

La herramienta reproduce automáticamente un video con:

Principales intereses del año.

Número total de canales vistos.

Canales con más reproducciones.

La personalidad asignada explicada en tres dimensiones.

Evolución del consumo a lo largo del año.

Canciones y artistas más escuchados en YouTube.

El resumen puede descargarse o compartirse en redes sociales y apps de mensajería.

Apple Music Replay 2025: nuevas secciones para entender mejor tu año musical

Apple también renovó su propio resumen anual. Además de las métricas tradicionales —como el Top 100 de canciones, los artistas y álbumes más reproducidos y el total de minutos escuchados—, Apple Music Replay 2025 incluye nuevas categorías:

Descubrimiento : reúne a los músicos añadidos por primera vez durante el año.

: reúne a los músicos añadidos por primera vez durante el año. Reencuentros : muestra a los artistas que regresaron a las preferencias del usuario después de un lapso de tiempo.

: muestra a los artistas que regresaron a las preferencias del usuario después de un lapso de tiempo. Racha más larga: indica cuántos días consecutivos fue reproducido el artista favorito.

Cómo consultar Apple Music Replay 2025

Los usuarios pueden acceder de dos maneras:

Desde la app Música en iPhone. Desde el sitio web dedicado creado por Apple.

Al seleccionar “Replay”, se despliega un reel interactivo con todas las métricas personalizadas. El video puede descargarse —aunque sin sonido— y compartirse en redes sociales como Instagram o TikTok, donde el usuario puede añadir una canción para acompañarlo.

Un fenómeno nacido en Spotify que redefinió el marketing digital

La fiebre por los resúmenes personalizados comenzó en 2015 con “Year in Music”, el precursor de lo que hoy se conoce como Spotify Wrapped, lanzado formalmente un año después. Su éxito transformó la dinámica de fin de año en redes sociales y llevó a que otras plataformas replicaran el formato, integrándolo como una poderosa herramienta de marketing y engagement.

El impacto es considerable si se mira el contexto de la industria:

En 2024, el streaming musical representó el 69% de los ingresos globales del sector.

representó el del sector. Los usuarios escuchan en promedio 17.6 horas de música a la semana en plataformas digitales.

en plataformas digitales. En Estados Unidos, el consumo de video en streaming alcanzó en mayo el 44.8% de la audiencia televisiva , superando a la televisión abierta y por cable.

alcanzó en mayo el , superando a la televisión abierta y por cable. El 75% de los usuarios consume contenido musical en servicios de video.

La expansión de estos resúmenes anuales confirma no solo su popularidad, sino también su valor estratégico: se han convertido en un puente entre plataformas y usuarios, que encuentran en estas visualizaciones una forma de expresar identidad, compartir gustos y celebrar su vida digital.