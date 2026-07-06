La cultura entrerriana vivió una noche cargada de emoción y significado en el Centro de Convenciones de Concordia, donde el músico Antonio Tarragó Ros presentó el espectáculo "El Alma Entrerriana", una propuesta artística que recorre la historia, la música y la identidad de la provincia y que, desde ahora, formará parte del patrimonio cultural de Entre Ríos.

Ante un importante marco de público, el artista oficializó la donación de toda la obra al Gobierno provincial para que pueda ser utilizada por la Secretaría de Cultura, el Consejo General de Educación y otros organismos públicos con fines educativos y de difusión cultural.

Un legado para las futuras generaciones

Durante el acto, el gobernador Rogelio Frigerio destacó el valor patrimonial del trabajo realizado por Tarragó Ros y agradeció el gesto del músico.

"El legado de El Alma Entrerriana es un beso al alma para todos nosotros", expresó el mandatario, al señalar que se trata de un proyecto que demandó años de investigación, compromiso y dedicación.

Frigerio remarcó que la donación permitirá preservar y transmitir ese patrimonio a las nuevas generaciones, calificándola como un aporte invaluable para la cultura entrerriana.

Música, historia e identidad

La obra propone un recorrido por la riqueza cultural de Entre Ríos a través de 48 obras tradicionales interpretadas únicamente con acordeón, guitarra y voz, buscando conservar la esencia de la música litoraleña.

El material también incorpora cuatro fascículos temáticos dedicados a la flora, la fauna, las aves y los reptiles de la provincia, además de un compendio con 100 biografías de figuras entrerrianas, entre próceres, escritores, científicos, artistas y personajes que forman parte de la memoria colectiva provincial.

Con el objetivo de facilitar el acceso al contenido, cada programa incorpora un código QR desde el cual cualquier persona podrá descargar gratuitamente la obra completa.

"Es un homenaje a la identidad entrerriana"

Antes de subir al escenario, Tarragó Ros compartió el significado personal que tiene este trabajo.

Explicó que la iniciativa nació del deseo de recopilar la música con la que creció y transformarla en un homenaje permanente a la identidad cultural entrerriana.

El músico también agradeció el respaldo del Gobierno provincial para que el proyecto pudiera llegar a toda la comunidad y convertirse en una herramienta educativa y de difusión.

Un homenaje cargado de emoción

La noche tuvo además un momento inesperado y profundamente emotivo. Mientras transcurría el espectáculo, Antonio Tarragó Ros fue informado del fallecimiento del músico Rubén Cuestas, una de las voces más representativas de la música litoraleña.

Conmovido por la noticia, decidió interrumpir el programa previsto para dedicarle un homenaje interpretando "María va", en un instante de profundo respeto y emoción que fue acompañado por el silencio y el aplauso del público presente.

Un aporte que trasciende el escenario

Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó el valor de la obra y el compromiso del artista con la cultura regional.

Señaló que El Alma Entrerriana constituye una de las recopilaciones más importantes realizadas sobre la identidad provincial y valoró el esfuerzo de Tarragó Ros por preservar y difundir el patrimonio cultural entrerriano.