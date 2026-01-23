Victoria.- El gobierno municipal ha tomado en este verano la determinación de solicitar el servicio móvil de antenas 5G, que ya se encuentra en la zona del corsódromo, para reforzar la comunicación durante los corsos cuando aumenta considerablemente la población de Victoria, por la visita de turistas.

En eventos masivos como los corsos de Victoria, la comunicación no es un lujo ni una extravagancia tecnológica. Es infraestructura básica. Sirve para coordinar seguridad, salud, tránsito, emergencias y también para algo que hoy pesa tanto como lo anterior: que la experiencia del público funcione. Gente que se pierde, pagos digitales que no entran, comercios que no pueden cobrar, periodistas y turistas que no pueden transmitir ni compartir. Todo eso, si falla, erosiona el evento desde adentro.

Como ya hemos informado oportunamente, la empresa Personal se halla trabajando en el tendido de fibra óptica entre bulevares. En ocasión de un tramite por esta obra, la directora de Obras Privadas, Patricia Amato, le pidió a uno de sus directivos la instalación de una antena móvil durante los corsos, a lo que la empresa accedió, tras terminar de acordarlo con la intendenta Isa Castagnino.

Si bien existe en Victoria una ordenanza que impide la instalación permanente de antenas 5G, de las que ya se ha poblado el mundo y también Entre Ríos, en este caso se trata de una excepción por tratarse de antena móvil e imprescindible.

Las críticas en redes se han visto, aunque en baja escala y quizás por falta de información, provenientes por lo general del sector para el que cualquier decisión visible del Ejecutivo se convierte en blanco automático.

Otro es el fantasma conspirativo del “5G”, que también requiere de mayor información técnica. El tercero es la lectura simplista del gasto (que aquí no existió), sin evaluar qué se gana a cambio, o lo imprescindible que es. Ahí está el punto clave: aunque hubiera que pagar por este servicio, no sería un gasto ornamental sino una inversión operativa.

Victoria no tiene un abanico infinito de atractivos turísticos. Los corsos son su carta fuerte, su vidriera anual. Si ese evento falla en organización, seguridad o servicios, el costo reputacional es mucho mayor que el de contratar servicios que contribuyen a una mejor experiencia para los visitantes y los locales.