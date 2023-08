** Se cuenta que en junio de 1963, verano en Nueva York, en el ingreso al zoológico neoyorkino se podía leer una frase que atraía a los visitantes. Se trataba de un letrero que indicaba: "El animal más peligroso del mundo" (The most dangerous animal in the World). Con letra pequeña, una explicación para los curiosos que se acercaban a observar, rezaba: "Estás viendo al animal más peligroso del mundo. Es el único de todos los animales que han vivido que puede exterminar especies enteras de animales. Ahora tiene el poder de acabar con toda la vida en la tierra". Lo que los visitantes tenían frente a sí, era un espejo con barrotes simulando una jaula donde, atraídos por el llamativo cartel, se veían a sí mismos.

** Recordé este episodio mientras veía en Canal 26 el adelanto de un informe que harían el miércoles por la noche. Se trataba de una simulación de base científica donde se demostraba qué pasaría si el presidente ruso Vladimir Putin, acorralado en su intento de anexar a Ucrania a su país, arrojara una bomba atómica. Obviamente la réplica vendría solo segundos después e involucraría a muchas naciones. No olvidemos que Irán lo apoyaría de inmediato y con mucho gusto dispararía sobre el mundo libre al que tanto odia, desatándose un bombardeo atómico sin fin que acabaría con 900 millones de terráqueos y dejaría a los sobrevivientes en condiciones de vida miserables.