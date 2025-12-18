La ciudad de Paraná se prepara para vivir una intensa agenda cultural durante los próximos días, con propuestas que abarcan artes visuales, teatro, música, cine, danza, literatura y festivales al aire libre. Desde este jueves 18 y hasta el domingo 28, distintos espacios culturales, salas, bares y plazas serán escenario de actividades para todos los gustos y edades.

El jueves 18 se destaca por una fuerte impronta artística y audiovisual. Desde la tarde, La Hendija abrirá sus puertas con las muestras Búsquedas de Luz Piérola y Placer de Carlos Larrosa y Pájaro Carreira, mientras que el cine tendrá su espacio con el Festival Internacional de Cine de Paraná (PIFF) en la Sala Juan L. Ortiz. La literatura dirá presente con la kermés de la Fábrica de las Palabras en la Casa de la Cultura, y el teatro performático llegará por la noche con ¿Qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido?. La jornada se completa con música, danza y propuestas audiovisuales nocturnas en distintos puntos de la ciudad.

El viernes 19 continuará con exposiciones de arte visual y una nutrida grilla musical. Uno de los eventos centrales será el festival Viví Paseo 25 de Mayo, que reunirá a artistas locales y nacionales con entrada libre y gratuita en pleno centro. Además, habrá muestras de arte urbano, jazz, rock, folklore y grandes recitales en salas y bares, entre ellos la presentación de A.N.I.M.A.L. y la Muestra Anual Ensamblarte 2025. El teatro también tendrá su espacio con El Bankete, mientras que la noche cerrará con jam sessions y encuentros musicales.

El sábado 20 ofrecerá propuestas desde el mediodía, con el inicio del Comic Market Paraná en La Vieja Usina, un evento dedicado a la cultura pop que se extenderá durante todo el fin de semana. Por la tarde, la peatonal San Martín será sede de la Feria La Calle de los Libros, mientras que la música sonará en el Balneario Municipal, el Paraná XIV Rock Fest y múltiples escenarios nocturnos. Uno de los momentos destacados será el concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el Centro Provincial de Convenciones, además de teatro, stand up y fiestas musicales en distintos espacios culturales.

El domingo 21 continuará el Comic Market y sumará propuestas audiovisuales y musicales. El cine tendrá un lugar especial con la proyección de 2046 de Wong Kar-Wai en el Gato Negro Café Cultural, mientras que el cierre musical estará marcado por el concierto Música por la Paz, con la interpretación de Misa Criolla y Navidad Nuestra de Ariel Ramírez, a cargo de ensambles instrumentales y corales, con entrada libre y gratuita.

La agenda cultural se extenderá más allá del fin de semana. El sábado 27, La Chilanga Banda se presentará en Barriletes, y el domingo 28 el ciclo de cine continuará con la proyección de Inland Empire, de David Lynch, nuevamente en el Gato Negro Café Cultural.