Una de estas actividades especiales fue la proyección de un anticipo de la película La emboscada, dirigida por el paranaense Mauro Bedendo y producida por Alasur; que cuenta con la actuación de los reconocidos Osvaldo Laport y Roly Serrano. “La idea era aprovechar el marco del FICER para presentar un poco la experiencia de lo que estamos haciendo. En nuestro caso, buscamos la manera de intercalar con una productora de Buenos Aires que creyó en el proyecto de hacer cine federal e invirtió con equipamiento, técnicos y actores. Para nosotros es un punto de partida para decir que tenemos un par de proyectos más en carpeta, y terminar con ese mito del ‘cine del interior’. Yo vengo pregonando desde hace mucho tiempo que hay que cortar con eso, el cine es cine argentino, no hay cine del interior. Yo cuando estuve en Italia, no me encontré con un cine del interior italiano, había un cine italiano; no hay un cine francés del interior, hay un cine francés”, explicó Bedendo el jueves por la mañana en una de las salas de la planta baja del Centro Provincial de Convenciones (CPC), ante un buen marco de público. En el encuentro estuvo presente el director artístico del FICER, Eduardo Crespo, parte del elenco de actores locales y colaboradores de la producción. Los minutos exhibidos mostraron una trama policial con suspenso, contextualizada con los coletazos que dejó el corralito del 2001, y una belleza estética que muestra en primer plano el paisaje litoraleño del Paraná.

Como cierre del encuentro se proyectaron dieciséis producciones del Concurso de Videominuto, realizado recientemente en Concordia, donde participaron cuatrocientos cortos elaborados por estudiantes secundarios.

El cine de autor ganó respeto y valoración

A su vez, se pudo conocer la mirada del escritor Gustavo Labriola, autor de Los libros y el cine, y La memoria sin límites, donde conjuga la investigación, el ensayo y la crítica acerca del séptimo arte. En diálogo abierto con la periodista Agustina Rabaini, deslizó varios conceptos interesantes ante un atento auditorio.

“Es necesario mantener estas políticas culturales. El cine ha posibilitado el desarrollo personal y colectivo de mucha gente, y también de regiones, que tiene que ver con no desconocer la movida que se produjo con respecto a la cultura, y lo vemos en un festival de cine como este que va creciendo”, afirmó.

En otro tramo de la conversación se refirió a cómo percibe el panorama actual: “Hay un crecimiento importante. El hecho de la persistencia y la continuidad de los realizadores, y de la resistencia cultural, ha permitido un respeto y valorización al cine de autor, y esto se ve reflejado en los espectadores”.

Comentó también que en sus escritos trata de volcar impresiones: “Como espectador lo que me interesa es dar un testimonio de cómo uno se siente integrado, partícipe, porque en el cine de autor está la posibilidad de que el público esté involucrado. Porque si hay una persona imprescindible en el cine es el espectador, porque sin espectador no hay cine”.

Estudiantes que quieren ser realizadores

Adolescentes de escuelas secundarias participaron del espacio formativo Campamento Cine Joven enfocado en lenguaje, discurso y producción audiovisual. Fue en la Sala Rubén Noble (IAAER). Las voces de algunos protagonistas dejaron un panorama de la experiencia. Es el caso de Violeta Biachini, dieciocho años, facilitadora del espacio de capacitación, ex pasante del IAAER y que actualmente se encuentra estudiando en el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales Fernando Birri (ISCA): “Esta propuesta formativa me parece increíble porque cuando arrancás a hacer una actividad como el cine, que quizás no está tan visibilizada como otras actividades, es un mundo completamente nuevo. Entonces esta posibilidad de brindar a los chicos de las escuelas, de empezar a conocer de a poco esta gran industria de manera cercana, es muy útil e inspirador”.

También opinó sobre el FICER. “Lo vivo como una propuesta hermosa, para mí el Festival es la posibilidad de ver cine de tu lugar, de tu tierra. Además se convive en un ambiente muy agradable y es muy importante que se haga acá en nuestra provincia para que todos los jóvenes tengamos acceso a diversas producciones audiovisuales”.

Por su parte, Juan Manuel Giménez, integrante del equipo del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), explicó el origen de esta propuesta: “En el IAAER hay un espacio de formación en el que contamos con actividades para la juventud, y sigue la línea de un programa de alfabetización audiovisual con jóvenes, por lo que distintas escuelas suelen venir a charlas, a ver materiales audiovisuales, y cómo se trabaja de manera articulada con escuelas. Muchos eligen hacer aquí sus pasantías”.

Además contó que esta instancia formativa del IAAER responde a una idea de articulación con la educación media y en esta instancia el Estado tiene una función muy importante que es la de posibilitar la existencia de estos espacios y recursos.

En el caso de los estudiantes, también expresaron sus impresiones de esta experiencia. El caso de Isabella Galanti, con dieciséis años, del Instituto La Española: “Esta actividad nos resulta un espacio muy lindo e interesante. Algunas cosas las veníamos conociendo desde la escuela, pero con una base muy simple y aquí pudimos ampliar y conocer mejor todo en cuanto al cine y lo audiovisual”.

Por su parte Marcelo Santos, con diecisiete años, de la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe: “Esta experiencia la siento única, es muy interesante poder ver cómo es el proceso de grabación de las películas, cómo se trabaja el sonido y cómo puede cambiar el clima de un momento a otro. Me siento feliz”.

Para un realizador lo que vale es la mirada de las cosas

Con el objetivo de que los participantes puedan desarrollar una mirada personal sobre el cine, la actuación y la puesta en escena se realiza el taller intensivo Imaginación y Territorio: El cine que aparece, a cargo de los cineastas María Alché (Familia sumergida) y Benjamín Naishtat (Historia del miedo, Rojo, El Movimiento). Participan una veintena de inscriptos de Corrientes, Mendoza, Chaco, Salta, Santa Fe, San Justo, Paraná y Concordia. Entre ellos, hay directores y estudiantes de cine, actores y jóvenes realizadores que transitan sus primeras experiencias.

“A la hora de reflexionar sobre el cine y pensar una realización, me gustan más las preguntas que surgen, que las respuestas -comentó Naishtat en la apertura y agregó- para un realizador lo que vale es la mirada de las cosas. Será por eso que en la mayoría de los cortos que me enviaron para trabajar en el taller aparece de fondo el río, en este grupo tiene evidentemente una fuerte huella en el imaginario”.

Opciones para todos los gustos

Otras actividades especiales que se despliegan en el CPC, La Vieja Usina y en la sede del IAAER son:

Aquí se construye: Cinematecas y Archivos Provinciales, una mesa de diálogo y reflexión sobre el trabajo que se lleva adelante en torno a la preservación audiovisual en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones, Santa Fe, Neuquén y La Rioja. Participaron Paula Félix-Didier, Hernán Ocampo, Julia Kejner, María Emilia Cortés, Joaquín Pedretti, Guillermo Rovira, Franco Passarelli, Leandro Varela, Amiel Rodríguez.

Este viernes también tuvo lugar Pantallas argentinas al mundo; a cargo de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina. La actividad se hizo en el Hall del CPC -Planta Baja.

Fenómeno Paranormal de Poesía Entrerriana. Se trata de un acercamiento entre el cine y la poesía entrerriana, entre poetas vivos y poetas muertos, entre la palabra y la imagen. Proyecciones de figuras como Juan L. Ortiz y Mastronardi se cruzan con la intervención de poetas contemporáneos. Este viernes a medianoche dialogarán imágenes de archivo y lecturas en vivo a cargo de los poetas Daiana Henderson, Daniel Durand, Julián Bejarano y Rocío Fernández Doval.

Un cine del Futuro II tendrá lugar este sábado en el Hall del CPC. Consiste en una charla abierta con cineastas invitados al Festival en torno al presente, memoria y porvenir del cine. Se realizará mañana a las 11.

También el sábado, Alejandra Ruíz y Luciana Zylberberg, desarrollarán Jugando con el Cine, una propuesta artística y pedagógica que busca acercar el arte cinematográfico a las infancias a partir de una experiencia lúdica y perceptiva; en la Sala Rubén Noble (IAAER).

En la trasnoche del sábado tendrá lugar Fenómeno Paranormal de Música Entrerriana en la Sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina. Tocará Hermanos del espíritu del libre, una de las bandas contemporáneas más significativas de la provincia, en homenaje a José María Espíndola, actor fallecido hace poco tiempo de la ciudad de Crespo.