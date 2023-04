Victoria.- La alumna del Colegio de la Mesopotamia Martina Virga fue elegida para participar de un vlog (*) de un programa de la NASA de ciencias y educación llamado GLOBE (Global Learning and Observations to benefit the Environment Program). Sobre este tópico, la docente de biología Fernanda Kielmanowicz habló con Paralelo 32.

Fernanda contó que en GLOBE se trabaja al planeta tierra en cuatro sectores: atmósfera, biósfera, hidrósfera y suelos. “En 2020 comencé a hacer capacitaciones virtuales para esto. Yo estoy capacitada en atmósfera, biósfera y suelos. Cada vez que terminás un taller, te recibís de docente GLOBE. A partir de ahí te dan una clave para ingresar a la plataforma, que, si bien es abierta, cuenta con un sector que es cerrado para los docentes e investigadores”, introdujo.

La docente de biología comenzó a trabajar con estudiantes de primer año en 2021. “Empecé trabajando la medición de parámetros ambientales de la atmósfera”, contó. Además, añadió que en la actualidad sigue capacitando a los chicos de primer año, aunque incluye a chicos de otros cursos.

Este año GLOBE buscó una cohorte de 12 estudiantes (dos de cada región de GLOBE) para ser voluntarios como vloggers estudiantiles. Este puesto es competitivo. Martina fue seleccionada entre una gran cantidad de postulantes y deberá crear contenido de video estilo vlog para el canal GLOBE de YouTube, que se compartirá en todas las plataformas de redes sociales GLOBE. Los videos de estilo vlog se filman en parte al estilo selfie y ayudan a llevar a los espectadores en un viaje al mundo de los vloggers: lo que están haciendo, aprendiendo y descubriendo.

Martina cursa el segundo año, es decir que el año pasado fue alumna de Fernanda. No obstante, decidió participar de la propuesta y envió el video de presentación a GLOBE para postularse para el puesto. GLOBE trabaja en más de 125 países y los tiene divididos en sectores, Argentina pertenece a la región de América Latina y del Caribe. En todo el mundo hay más de 25.000 colegios GLOBE, que toman datos, y más de 43 mil maestros GLOBE, que son la base de la enseñanza.

Martina deberá asistir a 10 clases anuales en inglés con vloggers internacionales. También, deberá entregar en el año mínimo cuatro videos donde cuente de su ciudad, de problemas ambientales y mostrar Victoria a todo el mundo. “Para ella es una responsabilidad importante y nosotros vamos a acompañarla”, comentó la enseñante de biología.

Entre otros parámetros, se siguen protocolos para la medición de la temperatura de la superficie del suelo, la del aire, la presión barométrica, la humedad relativa, las precipitaciones, etc. Hay muchos parámetros para medir, pero para algunos se necesitan costosos instrumentos. De hecho, hay instituciones educativas que miden ozono en el aire, captación de carbono y más.

“Yo subo los datos que los estudiantes miden a la plataforma de GLOBE. Esos datos se comparan con los que toman los satélites de la NASA. La NASA tiene diferentes satélites, algunos de ellos miden, por ejemplo, la temperatura del aire. Entonces, siguiendo el ejemplo, se compara la temperatura del aire en ese horario del mediodía solar que nosotros enviamos, con la que midieron los satélites que pasaron por acá. Esto sirve para calibrar los aparatos de la NASA”, dijo la profesora.

Asimismo, agregó que todos los colegios que pertenecen a este programa internacional pueden participar de trabajos de investigación. “Una vez al año se pueden presentar trabajos de investigación y participar en el congreso de ciencias de GLOBE”, comentó.

Incluso, la profesora señaló que todo el nivel secundario del Colegio de la Mesopotamia está participando de una campaña de observación de árboles de GLOBE de la región de Latinoamérica y el Caribe, donde, durante todo este período del año, se van a medir diferentes parámetros de los árboles, por ejemplo: altura, circunferencia del tronco, caída y salida de hojas en otoño y primavera respectivamente, entre otros. Estos datos también se enviarán a la NASA, ya que hay satélites que miden la cobertura terrestre y desde Estados Unidos buscan graduar los aparatos utilizando las alturas que ellos envíen para buscar una forma de medir los árboles desde arriba.

Algo que destacó la docente fue que los alumnos, a través de estas mediciones, ven con sus propios ojos la realidad ambiental. “Con el tema de árboles, a los chicos de primer año les hice medir la temperatura de la superficie del suelo en el patio del colegio, que es de tierra, en la vereda de cemento y donde hay pasto. También, tomaron mediciones donde hay sombra de árbol y donde no. En un día que hacía mucho calor midieron, en la canchita de fútbol que hay en el colegio, que es de césped sintético, una temperatura superficial de la cancha al sol de 48 grados y, a la sombra, de 28. Ellos mismos no podían creer la diferencia”, narró.

(*) La diferencia entre blog y vlog es que la persona que realiza un blog lo hace de manera escrita, mientras que el que hace un vlog lo hace a través de vídeo, sin embargo, ambos son creadores de contenido.