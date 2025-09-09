En coincidencia con el Día Internacional de la Alfabetización, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó este lunes en Paraná la apertura de las jornadas de capacitación destinadas a docentes, directivos y supervisores de nivel inicial, en el marco del Plan Provincial de Alfabetización. Más de 300 educadores participaron de la actividad, que continuará en distintas ciudades entrerrianas durante la semana.

“Lograr que los alumnos de nivel inicial, de 4 y 5 años, lleguen a la primaria preparados y con las herramientas como para empezar a desarrollarse en la escuela primaria, es fundamental desde el punto de vista de la equidad, porque es ahí donde se define la igualdad de oportunidades”, señaló Frigerio en su discurso.

El mandatario subrayó, además, que la preparación comienza incluso antes del ingreso al jardín: “Forma parte de un proceso que inicia en los primeros 1000 días de vida, la primera infancia; sigue también con la necesidad de universalizar la sala de 3; y después pasa por lograr, a través de ustedes, que son los actores fundamentales, que las salas de 4 y 5 tengan la preparación necesaria que exige el momento actual”.

Frigerio reconoció que “hay un montón de cosas que hacen a la educación, pero acá es donde se empieza” y remarcó que el gobierno trabaja en “la dignificación del salario, la estructura y condición edilicia de nuestras escuelas, la salida laboral de los alumnos del secundario, el cambio de la currícula y la mejora en los centros de formación docente”.

Compromiso docente

La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, celebró la puesta en marcha de estos encuentros: “En este Día Internacional de la Alfabetización celebramos el inicio de estas jornadas que culminarán el miércoles. Sabemos que cada oportunidad de aprendizaje en los primeros años impacta en toda la trayectoria escolar. Por eso nos alegra ver a tantos docentes comprometidos con la alfabetización”.

Las jornadas

La capacitación presencial comenzó este lunes con encuentros en dos sedes: el salón de actos del CGE y el Centro Cultural La Vieja Usina. Participaron docentes de los departamentos Paraná, Federal, La Paz, Diamante y Villaguay.

El cronograma continuará el martes 9 de septiembre en el SUM de la Escuela Nº 1 Carlos María de Alvear de Nogoyá, junto a docentes de Nogoyá, Victoria y Tala; y en la Escuela Nº 2 Almafuerte de Concordia, con la presencia de educadores de Concordia, Federación, San Salvador y Feliciano.

El cierre de las instancias presenciales será el miércoles 10 con dos encuentros simultáneos: uno en la Escuela Nº 3 Tomás de Rocamora de Gualeguaychú, con docentes de Gualeguaychú, Gualeguay e Islas, y otro en el Auditorio Municipal Carlos María Scelzi de Concepción del Uruguay, con educadores de Uruguay y Colón.

En total, participan también un centenar de directoras de jardines de infantes de toda la provincia, reforzando el trabajo conjunto en el inicio del camino escolar.