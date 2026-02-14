Un estudio reciente advirtió que, mientras a nivel mundial cae la compra de preservativos, en Argentina —país que supo liderar campañas de prevención y asistencia pública en salud sexual— la distribución gratuita también disminuye de manera significativa. La situación impacta especialmente en los jóvenes, el grupo con mayores niveles de infecciones de transmisión sexual (ITS) y uno de los más afectados por los recortes en financiamiento.

En el marco del Día Internacional del Preservativo, impulsado por la AIDS Healthcare Foundation (AHF), la organización alertó que la prevención del VIH y otras ITS “está en riesgo por la falta de financiamiento y de acceso a preservativos”.

Caída global y retroceso local

Según el informe citado por AHF, basado en el Global AIDS Update 2025 de ONUSIDA, entre 2016 y 2022 la compra internacional de preservativos cayó cerca de un 30 por ciento en comparación con el período 2010–2016. En paralelo, las iniciativas de promoción en países de ingresos bajos y medianos se redujeron casi un 50 por ciento desde 2010.

En Argentina, la situación sería aún más compleja. De acuerdo con datos difundidos por AHF, en 2024 la distribución gratuita de preservativos cayó un 64 por ciento. Además, señalaron que en 2025 no se logró asignar para entrega pública los preservativos adquiridos, ya que ingresaron a stock el 16 de diciembre y permanecieron en cuarentena, lo que retrasó su distribución.

Desde organizaciones sociales advierten que el ajuste en salud pública impacta en hospitales, insumos y programas específicos, entre ellos los vinculados a la salud sexual y reproductiva.

Jóvenes, el grupo más vulnerable

Los datos recopilados por los Centros Comunitarios de Salud Sexual de AHF Argentina indican que la disminución del uso del preservativo atraviesa a toda la sociedad, pero golpea con mayor fuerza a la población joven.

Según la organización, los varones cis concentran el 77,7 por ciento de los diagnósticos positivos, seguidos por mujeres cis (20,1 por ciento), mujeres trans (1,9 por ciento) y varones trans (0,4 por ciento).

Por franjas etarias, la positividad se distribuye de la siguiente manera:

17% en adolescentes de 14 a 19 años.

18% entre 20 y 24 años.

19% en el grupo de 25 a 29 años, manteniéndose elevada hasta los 39.

A partir de los 40 años los porcentajes comienzan a descender, aunque el uso consistente del preservativo continúa siendo bajo. En mayores de 50 años se observa menor positividad y mayor uso regular, posiblemente asociado al impacto de campañas masivas realizadas décadas atrás.

“No es un problema de conducta, es de acceso”

José María Di Bello, de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), sostuvo que existe un desabastecimiento de preservativos y que se están distribuyendo remanentes de gestiones anteriores. “No se ha hecho una sola compra durante este gobierno”, afirmó.

Para el referente, el incremento del riesgo no responde a una decisión individual sino a la falta de políticas públicas. “La caída del acceso al preservativo no es de conducta; es un problema de acceso y de abandono estatal. No hay Educación Sexual Integral ni insumos, entonces no se usa”, reflexionó.

Además, cuestionó la falta de convocatoria de la Comisión Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis y recordó que la Ley 27.675 establece la obligación del Estado de garantizar prevención, diagnóstico y tratamiento.

El preservativo sigue siendo clave

Desde el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, remarcaron que el preservativo continúa siendo la herramienta fundamental de prevención. “Los argumentos sobre la pérdida de sensibilidad se basan más en mitos que en efectos inevitables”, indicaron.

Especialistas recuerdan que muchas ITS pueden cursar sin síntomas y que algunas son altamente transmisibles incluso con una sola exposición, como el VIH en fase aguda, la gonorrea, la clamidia o la sífilis.

La ginecóloga y sexóloga Silvina Valente, directora del Programa de Salud Sexual y Sexología Clínica del Hospital de Clínicas, subrayó que el problema central no es la falta de información básica sino la baja aceptación del método. “Con un preservativo bien elegido y usado, el orgasmo se alcanza sin cambios relevantes”, afirmó.

También recomendó tener el preservativo siempre a mano, practicar su colocación y utilizar lubricantes a base de agua para incorporarlo al juego previo y evitar que “corte el momento”.

Un debate que trasciende una fecha

Con el 13 de febrero como jornada de reflexión, el debate pone en foco el rol del Estado en la prevención sanitaria. Las organizaciones advierten que cuando disminuyen las campañas, el acceso a insumos y los testeos gratuitos, aumentan los riesgos.

El preservativo continúa siendo un método eficaz para prevenir ITS y embarazos no intencionales. Sin embargo, especialistas coinciden en que el acceso desigual, el estigma y la falta de políticas sostenidas pueden revertir años de avances en salud pública.

La discusión, más allá de lo simbólico, vuelve a plantear una pregunta de fondo: qué ocurre cuando las herramientas de prevención dejan de estar al alcance de quienes más las necesitan.