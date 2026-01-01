Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por altas temperaturas para este jueves, una situación que representa un riesgo importante para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.

De acuerdo al informe oficial, los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay se encuentran bajo alerta naranja, una categoría calificada como peligrosa para los grupos de riesgo. En tanto, los departamentos Victoria y Gualeguay estarán alcanzados por un alerta amarilla, que implica efectos leves a moderados en la salud de la población.

Las autoridades advirtieron que las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos días, por lo que se solicita extremar los cuidados. Este tipo de eventos climáticos afecta principalmente a niños y niñas, personas mayores de 65 años y a quienes padecen enfermedades crónicas, quienes presentan mayor riesgo ante el calor extremo.

Recomendaciones para prevenir golpes de calor

El Ministerio de Salud difundió una serie de recomendaciones clave para reducir los efectos del calor y prevenir el golpe de calor:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, para mantener una hidratación adecuada.

Evitar la exposición al sol en exceso, especialmente en las horas centrales del día, entre las 10 y las 16 .

. Prestar especial atención a bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar.

No consumir comidas muy abundantes; priorizar verduras y frutas .

. Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; protegerse con sombrero y anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado.

Desde el área de Salud recordaron además que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor, y que solo las medidas preventivas pueden evitarlo o contrarrestarlo.

Qué hacer ante síntomas de golpe de calor

Ante la presencia de síntomas como sed intensa y sequedad en la boca, temperatura corporal mayor a 39°C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolores de estómago o falta de apetito, se recomienda actuar de inmediato: