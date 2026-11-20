La creciente variedad de alimentos disponibles en los últimos años también plantea nuevos desafíos para las familias que conviven con alergias alimentarias durante la infancia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas afecciones alcanzan entre el 6 y el 8% de los niños.

El informe conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS sobre evaluación de riesgos de alérgenos alimentarios identifica entre los principales responsables a la leche, el huevo, el maní, los frutos secos, el pescado, los mariscos, el trigo y la soja.

En Argentina, la problemática también adquiere mayor visibilidad. La Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica estima que cada día nacen 40 bebés con alergia a la proteína de leche de vaca.

A su vez, un relevamiento del INTA y de la Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria, realizado en 18 provincias, mostró que el 89,5% de las familias no confía en el rotulado precautorio de los alimentos. Entre aquellas que ya atravesaron una reacción alérgica, la proporción asciende al 98%.

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la información disponible y las condiciones de seguridad alimentaria para quienes deben controlar la presencia de determinados ingredientes en la dieta infantil.

El rol de las familias y la comunidad

La licenciada Sabrina Kuzawka, docente de Dietoterapia Infantil de la Universidad de Belgrano, señaló que la prevención requiere la participación de distintos ámbitos de la sociedad.

“Frente al aumento de las alergias alimentarias en la infancia, la sociedad en su conjunto debe asumir un rol activo: desde buscar continuamente formas de prevención, hasta brindar asesoramiento e información para acompañar los tratamientos en el contexto donde el niño o la niña con alergia se desenvuelve”, explicó.

En ese sentido, destacó la importancia de enseñar a leer etiquetas, capacitar a las personas responsables del cuidado en el ámbito familiar y escolar, y adaptar los espacios de convivencia para evitar riesgos.

Por su parte, UNICEF, en su Nutrition Strategy Progress Report 2026, remarca la necesidad de ofrecer menús equilibrados que contemplen alternativas seguras y fortificadas. La FAO, en su informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026, advierte que el costo de una dieta saludable continúa siendo una dificultad para numerosas familias.

En tanto, la Organización Mundial de Alergia (WAO) destaca la importancia de educar a padres y docentes sobre la lectura de etiquetas y la prevención de la contaminación cruzada, especialmente en los ámbitos escolares.

Seis recomendaciones para una alimentación segura

Frente a este escenario, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Belgrano difundió seis recomendaciones prácticas para favorecer una alimentación segura e inclusiva:

Priorizar alimentos nutritivos y evitar la contaminación cruzada. Favorecer una alimentación basada en alimentos reales, libre de contacto con el alérgeno que cada persona debe controlar. Leer siempre las etiquetas. Revisar los ingredientes y las advertencias sobre alérgenos antes de comprar o consumir un producto, incluso cuando ya se haya adquirido anteriormente, porque su composición puede cambiar. Extremar los cuidados durante la manipulación. Evitar que los alimentos seguros entren en contacto con alérgenos a través de utensilios, superficies, recipientes o manos. Estas medidas deben mantenerse tanto en los hogares como en comedores escolares y reuniones sociales. Mantener una dieta variada y equilibrada. Cuando se excluyen alimentos como la leche, el huevo o el trigo, es necesario buscar alternativas que aporten los nutrientes esenciales para el crecimiento. Las sustituciones deben planificarse con orientación profesional para prevenir deficiencias nutricionales. Organizar las comidas fuera del hogar. Antes de asistir a colonias, campamentos, cumpleaños o salidas familiares, informar sobre las alergias a los responsables, consultar los ingredientes de las preparaciones y confirmar que quienes manipulan los alimentos conozcan las medidas de prevención. Consultar con profesionales y evitar restricciones innecesarias. Ante la sospecha de una alergia alimentaria, acudir a un especialista para obtener un diagnóstico adecuado. No se recomienda eliminar alimentos de la dieta infantil sin indicación profesional, ya que puede comprometer el aporte de nutrientes esenciales.

Desde la Universidad de Belgrano concluyeron que garantizar dietas seguras e inclusivas requiere invertir en educación alimentaria, infraestructura escolar y acompañamiento a las familias.

“Más allá de la nutrición, cada menú escolar representa una oportunidad concreta para proteger la salud y favorecer el desarrollo integral de la niñez”, señalaron.