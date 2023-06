** Llegó a nuestra tierra gaucha el nuevo avión presidencial Tango 01. Bueno, nuevo es un decir. Se trata de un Boeing 757-256 reciclado, pero además configurado en un diseño VVIP (Very Very Important People), o sea, ya no ‘persona muy importante’ sino ‘muy muy importante’. La máquina tiene capacidad para el pasajero very veri important más 38 acompañantes. Su llegada provocó comentarios de desaprobación en las redes sociales porque estando el Banco Central en bancarrota se pagó 25 palos verdes más la entrega del Tango 01 viejo, que era menos confiable que Alberto o Sergio prometiendo lealtad.