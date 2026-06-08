Había fracasado por poco en 2015 (terminó segundo), ahora es el campeón del mundo. Maxime Vachier-Lagrave ganó el jueves el Mundial de Ajedrez en Blitz en Varsovia (Polonia). El maestro de 31 años ganó su primer título internacional, tras imponerse en la final al polaco Jan-Krzysztof Duda.

En partidas de cadencia ultrarrápida, llamadas «blitz», los jugadores disponen de tres minutos de salida, a los cuales se añaden dos segundos por jugada. Esta cadencia es uno de los tres formatos en los que se disputa un Mundial, pero el título más prestigioso, de lejos, es el de partidas largas.

La final se disputó en dos partidas, cada una de manera alterna con piezas blancas y negras. Tras dos partidas en tablas, los dos jugadores se enfrentaron en una muerte súbida y en esa tercera partida Vachier-Lagrave, jugando con las blancas, se llevó el objetivo.

El noruego Magnus Carlsen, defensor del título de blitz y que partía como favorito, terminó en un decepcionante 12º puesto.

Carlsen ostenta sin embargo el título más prestigioso, el de partidas largas, que conquistó por quinta vez este mismo mes tras vencer al ruso Ian Nepomniachtchi.

El martes, el ruso había perdido la final del título mundial en cadencia rápida (15 minutos de reflexión por jugador y 10 segundos más por jugada), tras caer entonces ante el uzbeko de 17 años Nodirbek Abdusattorov.

La competición es oficialmente mixta, pero las mujeres juegan en la práctica en un cuadro separado. El campeonato femenino de cadencia rápida fue ganado por la rusa Alexandra Kosteniuk y el de blitz por la kazaja Bibisara Assaubayeva.