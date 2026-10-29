La creatividad y el espíritu emprendedor de estudiantes secundarios de Santa Fe fueron protagonistas de la final provincial de AgroMakers 2026, realizada el jueves 29 de octubre en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La jornada reunió a los equipos responsables de los 45 proyectos finalistas, seleccionados entre más de 520 ideas trabajadas durante el año en distintas localidades de la provincia. Los estudiantes presentaron sus propuestas ante un jurado y compartieron soluciones pensadas para responder a necesidades concretas de sus comunidades.

El programa es organizado por la Fundación Bolsa de Comercio de Rosario y la Universidad Austral, sede Rosario. Desde su creación, en 2019, promueve la innovación, el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos con impacto social, ambiental y productivo.

Una iniciativa que parte de los problemas de cada comunidad

Durante la apertura, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, destacó el compromiso institucional con AgroMakers y valoró la posibilidad de que las iniciativas desarrolladas por los estudiantes puedan convertirse en proyectos concretos.

Por su parte, Anaclara Dalla Valle, gerenta de Fundación, Sostenibilidad y Comunicación de la BCR, expresó su entusiasmo por una nueva edición del programa y señaló que busca fortalecer el espíritu emprendedor entre los estudiantes secundarios de toda la provincia.

Victoria Cerrano, gerenta del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Austral, destacó la participación de jóvenes de distintas localidades y el trabajo realizado durante el año.

“Hoy recibimos a los 45 proyectos finalistas de las más de 520 ideas que se trabajaron durante todo el año en cada rincón de la provincia”, afirmó.

La propuesta se estructura a partir de los denominados desafíos glocales, que vinculan las necesidades de cada comunidad con problemáticas de alcance global. A partir de ese enfoque, los estudiantes identifican dificultades de su entorno, trabajan en equipo y desarrollan posibles soluciones.

Uno de los resultados de esta edición fue la elaboración de un mapa interactivo que reúne las problemáticas detectadas por los propios jóvenes en diferentes localidades santafesinas.

Los proyectos ganadores de AgroMakers 2026

La final provincial reconoció propuestas vinculadas con la educación financiera, la seguridad en el trabajo, la gestión de medicamentos, la inclusión y el aprovechamiento de energías renovables.

Estudiantes de la EETP N.º 486 “Francisco Netri” desarrollaron un juego de mesa acompañado por una aplicación para aprender conceptos de educación financiera de manera interactiva.

El proyecto del IPETyM N.º 59 “25 de Mayo” propone un sistema de rescate para personas que sufren caídas dentro de silos.

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 449 presentaron una plataforma destinada a la gestión de stock en droguerías.

Las tres menciones especiales

Mi Metro Cuadrado — Armstrong: un videojuego de educación financiera desarrollado por estudiantes del Superior de Comercio N.º 51 “Dr. Manuel Belgrano”.

un videojuego de educación financiera desarrollado por estudiantes del Superior de Comercio N.º 51 “Dr. Manuel Belgrano”. Chispas Inclusivas — Villa Guillermina: una aplicación educativa adaptable a las necesidades de cada estudiante, creada por alumnos de la EETP y ESO N.º 662 “Juan Bautista Cabral”.

una aplicación educativa adaptable a las necesidades de cada estudiante, creada por alumnos de la EETP y ESO N.º 662 “Juan Bautista Cabral”. Frostop — Los Quirquinchos: un sistema de calentamiento de agua mediante energía solar, presentado por estudiantes de la EESO N.º 710.

Educación, innovación y trabajo conjunto

La final contó con la participación de autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario, representantes de instituciones auspiciantes, docentes y miembros de las comunidades educativas.

Entre los presentes estuvieron Andrés Williams, director de Relaciones Institucionales de la BCR; Diego Viñas, directivo de Fundación BCR; Andrés Ponte, vicepresidente de A3 Mercados; Pablo Cáceres, gerente de la División Santa Fe de Banco Macro; y Santiago Rosenzvaig, director provincial de Prácticas Educativas del Ministerio de Educación de Santa Fe.

AgroMakers es organizado por la Fundación Bolsa de Comercio de Rosario y la Universidad Austral, sede Rosario, con el auspicio de la BCR, A3 Mercados, Banco Macro, Grupo Viñas, Rosfid, el Senado de Santa Fe y el Gobierno provincial.

A través del programa, las instituciones buscan vincular los aprendizajes escolares con los desafíos de las comunidades y ofrecer herramientas para que los jóvenes desarrollen ideas, trabajen colaborativamente y transformen sus propuestas en proyectos con potencial de aplicación.