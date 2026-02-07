La ciudad de Crespo se prepara para vivir un fin de semana con múltiples actividades culturales, recreativas y deportivas pensadas para toda la comunidad. La agenda ¡Viví Crespo! propone tres alternativas para disfrutar durante la tarde y la noche del sábado 7 y domingo 8 de febrero, con eventos gratuitos y al aire libre.

Pinceladas de Rock en el Anfiteatro del Lago

Una de las propuestas destacadas será el espectáculo “Pinceladas de Rock: Volumen I, II, III y del Recuerdo”, que se presentará el domingo 8 de febrero, desde las 20:00, en el Anfiteatro del Lago. La actividad es gratuita, abierta a todo público y organizada por la Municipalidad de Crespo.

Durante 90 minutos, el escenario se convertirá en una gran obra musical en formato sinfónico-coral, con la participación de un coro mixto, solistas, banda y orquesta sinfónica. El espectáculo reúne fragmentos de canciones emblemáticas del rock nacional argentino, recorriendo las melodías más representativas de los últimos 40 años. La puesta en escena contará con más de 110 voces y 56 músicos, en una propuesta artística de gran impacto visual y sonoro.

Noche de show y baile en vivo en el Club Unión

El sábado 7 de febrero será el turno de la música y el baile en el polideportivo del Club Atlético Unión de Crespo. La Subcomisión de Pileta de la institución organiza la “Noche de show y baile en vivo”, que comenzará a las 19:00 con entrada libre y gratuita.

A partir de las 20:00, habrá música con banda en vivo y DJ’s, además de servicio de cantina para el público. La utilización de la pileta estará habilitada hasta las 22:00. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 343–4066808.

Copa Entre Ríos de Fútbol en Crespo

El deporte también tendrá su espacio el domingo 8 de febrero. La Asociación Deportiva y Cultural de Crespo recibirá a Deportivo Peñarol de Basavilbaso por el partido revancha de los octavos de final de la Copa Entre Ríos de Fútbol, en la categoría Primera División masculina.

El encuentro se disputará desde las 19:30 en el estadio Eduardo Stieben Wirth, en un cruce decisivo que promete convocar a los amantes del fútbol local y regional.