El buen pronóstico del tiempo invita a disfrutar de un fin de semana con múltiples actividades en Crespo. Entre el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, instituciones, clubes y la Municipalidad ofrecerán propuestas para toda la familia que incluyen celebraciones, música, cultura, ferias y una intensa programación deportiva.

Feria por el Día de la Niñez

La principal convocatoria será el domingo desde las 14 en el Predio Ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, donde la Municipalidad organizará una nueva edición de "Crespo Emprende – Día de la Niñez".

La propuesta tendrá como temática el espacio y reunirá a 52 emprendedores locales, además de un patio gastronómico, espectáculos en vivo, juegos deportivos, culturales y educativos, talleres, merienda saludable y espacios de concientización.

Uno de los momentos más esperados será el sorteo de seis bicicletas, pensado para celebrar el Día de la Niñez junto a las familias crespenses.

ACADME celebra medio siglo de historia

La Asociación Crespense de Ayuda al Discapacitado Mental Esperanza (ACADME) festejará sus 50 años con una cena y baile que se realizará el sábado desde las 20.30 en el Salón Esperanza.

La noche contará con las actuaciones de Los Binder y Grupo Tentación. Las tarjetas tienen un valor de 30.000 pesos para mayores, 15.000 pesos para niños de 6 a 11 años y 5.000 pesos para menores de entre 3 y 5 años.

Música y formación con Matías Rojas

El guitarrista y docente concordiense Matías Rojas llegará a Crespo para presentar "El mismo río", un trabajo integrado por composiciones originales inspiradas en el paisaje del río Uruguay.

La actividad comenzará el sábado a las 18 con un taller de interpretación para guitarra en el Centro Cultural "Ramón Avero". Luego, desde las 20.30, ofrecerá un concierto en el Auditorio Municipal "Eva Perón". También habrá promociones para quienes participen de ambas actividades.

Fin de semana con intensa actividad deportiva

La agenda deportiva será uno de los grandes atractivos del fin de semana.

En básquet, el Club Atlético Unión iniciará el Torneo Clausura de las categorías formativas de la Asociación Paranaense con cinco encuentros el sábado y continuará el domingo con las categorías femeninas de Proyección. Además, el sábado por la noche será local de República del Oeste por la segunda fecha del Clausura de Primera División femenina.

El fútbol infantil también pondrá en marcha el Torneo Clausura "Gurises" de la Liga de Paraná Campaña, con partidos en los estadios "Don César Bione" y "Mundialista 25 de Agosto".

En fútbol femenino, Unión recibirá a Viale FBC por la primera fecha del Clausura, aunque el encuentro podría sufrir modificaciones por la participación del conjunto crespense en el Torneo Regional Federal Amateur.

La actividad continuará el domingo con el inicio del Torneo Clausura masculino de la Liga de Paraná Campaña, cuando Sarmiento reciba a Unión de Viale en el estadio "Don César Bione".

Por otra parte, la Asociación Deportiva y Cultural será sede de la Copa Sprint ADYC de Pádel, destinada a las categorías Suma 15 Mujeres y Suma 13 Varones.

Con propuestas para todas las edades y gustos, Crespo volverá a ofrecer un fin de semana marcado por la actividad social, cultural y deportiva, consolidando una agenda que moviliza a instituciones, emprendedores y vecinos de toda la región.