Diversos espacios culturales de Entre Ríos presentarán durante marzo una agenda especial con exposiciones, charlas, cine y actividades que ponen en valor el aporte de las mujeres en el arte, la historia, la ciencia y la vida social. Museos y centros culturales de Concordia y Paraná serán escenario de propuestas abiertas al público a lo largo de todo el mes.

En Concordia, el Museo Provincial de la Imagen (Buenos Aires 179) inaugurará el lunes 9 de marzo a las 20 la muestra artística “Ellas: materia, espíritu, visión”. La propuesta formará parte de una programación que incluye además distintas actividades de reflexión y encuentro.

El viernes 13 de marzo a las 19.30 se realizará la charla de escritoras “Cómo nos hicimos martes”. Luego, el 20 de marzo a las 19.30, tendrá lugar la charla y narración “Recorrido interior”, a cargo de Patricia Jaluf, con la participación de la editora Mariela Sanabria. El ciclo continuará el 26 de marzo a las 19.45 con la charla “Mujeres en Robótica”, que será dictada por la bioingeniera Solana López Agüero.

En Paraná, el Museo Provincial Eva Perón (Don Bosco 749) inaugurará el lunes 9 de marzo a las 11 la muestra fotográfica “60 años en 60 imágenes”. La exposición recupera la historia del Partido Peronista Femenino en Entre Ríos entre 1949 y 1955, así como el trabajo territorial de sus delegadas, a través de fotografías inéditas.

La muestra pertenece a UPCN Seccional Entre Ríos y se presenta como una actividad conjunta con el museo. Podrá visitarse hasta el 9 de abril, de lunes a viernes de 8 a 14. Para recorridos en horario vespertino se deberá solicitar turno previo al correo [email protected].

También en la capital entrerriana, el Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355) invita a recorrer la colección “Flores para el astronauta”, integrada por obras de la artista paranaense Juana Gitlin. La curaduría reúne óleos, acrílicos, grabados y catálogos de exposiciones y salones dedicados a la artista.

La propuesta incluye además “Estampas para el visitante”, una estación interactiva que permite descubrir el mundo del grabado a partir de las obras de Gitlin. La muestra puede visitarse de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20; los sábados de 9 a 12 y de 17 a 20; y los domingos y feriados de 9 a 12.

Por su parte, el Museo Antonio Serrano (Gardel 62) ofrecerá el viernes 14 a las 19 la visita guiada “Guardianas de memorias. El rol de las mujeres en la cultura chaná”, a cargo de Evangelina Jaime.

En el Museo Histórico Provincial (Buenos Aires 286) permanecerá abierta la exposición “La mujer y la artista: Celia Torrá”. Podrá visitarse de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20; sábados de 9 a 12 y de 17 a 20; y domingos y feriados de 9 a 12.

Además, el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) desarrollará una agenda conjunta con la Secretaría de Integración y Cooperación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Área Género), con proyecciones de películas en distintos espacios académicos. El ciclo incluirá La noche sin mí (16 de marzo a las 10 en la Facultad de Ciencia y Tecnología de Oro Verde), Todas las fuerzas (19 de marzo a las 17 en la Facultad de Humanidades, Aula de la Memoria), Álbum de familia (26 de marzo a las 9 en la Facultad de Ciencias de la Gestión, Campus UADER) y Amor Trava (30 de marzo a las 10 en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, Campus UADER).

La Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó) inaugurará el miércoles 11 a las 20 la muestra “Lo que el río trae¿”, de la artista Aurora Sueldo. La exposición se presentará en la recientemente inaugurada Sala de Madera del edificio.

Por último, el centro cultural La Vieja Usina (Matorras 861) incluirá varias actividades en su agenda del mes. El 19 de marzo, de 9 a 13, se realizará una charla para mujeres emprendedoras organizada por la Secretaría de la Mujer. El 20 de marzo, de 18 a 22, tendrá lugar la propuesta “Despierta Mujer”, que reconocerá a 20 entrerrianas por su trayectoria y aporte en los ámbitos social, cultural, institucional, científico, productivo y comunitario. La programación continuará el 21 de marzo desde las 16 con la jornada “Por y Para la Mujer”, que incluirá yoga, pilates, charlas y danza, organizada por Pilates Studio All In.

De este modo, la provincia ofrecerá durante marzo una nutrida agenda cultural y educativa que invita a reflexionar sobre el rol de las mujeres y a celebrar su presencia en múltiples ámbitos de la vida social y artística.