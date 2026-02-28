El Consorcio AFIDEER inició el año con un encuentro en la Universidad Adventista del Plata (UAP), que fue encabezado por su presidente Héctor Motta y el anfitrión, Horacio Risso, rector de la casa de estudios en Villa Libertador San Martín. En ese marco, los participantes ratificaron el compromiso con el emprendedorismo y delinearon la agenda 2026 a través de diversas actividades que permitan impulsar una sinergia entre los actores privados, académicos e institucionales.

Durante la presentación, Motta reflexionó sobre la complejidad del contexto que afecta a empresas y trabajadores, para lo cual instó desde el espacio a “contagiar a la gente de que este es un modo de vivir, porque emprender es transitar el sendero de la vida en comunidad”. “Estamos con dificultades, pero somos capaces de sortearlas. Debemos darnos la mano entre los argentinos”, enfatizó.

El encuentro permitió reflexionar sobre el trabajo realizado desde la conformación del grupo de trabajo entre el sector privado y universitario. De cara al comienzo de año, se planteó la necesidad de redoblar el compromiso entre las distintas universidades, empresas e instituciones que conforman AFIDEER, con el objetivo de encarar las distintas acciones previstas. De allí que se definieron actividades prioritarias: el Desafío de Innovación 2026, jornadas de emprenderorismo y proyectos de vinculación con actividades productivas.

La reunión permitió repasar detalles presupuestarios, establecer prioridades organizativas del Consorcio y revisar las oportunidades de mejora, especialmente en aquellas acciones de estímulo a los jóvenes. También se comentaron los avances que tuvieron los estudiantes premiados en el Desafío de Innovación 2025, en una nueva etapa del proceso de incubación de los proyectos, que sirve de base para trazar nuevas metas y objetivos.

A raíz de los proyectos presentados y futuros, se reflexionó sobre los desafíos que implica la Inteligencia Artificial, que interpela a todos los órdenes de la vida social y proyectiva, y la necesidad de adoptarla como herramienta para potenciar las iniciativas.

Por otra parte, se puso en valor la decisión de UAP de crear la “Cátedra Héctor Motta Emprendimiento, Innovación y Sustentabilidad”, en la misma sintonía que la Cátedra Internacional que promovió la Universidad de Salamanca. “Para nosotros es sumamente importante la integración con el medio. El enriquecimiento va a ser para todos”, reflexionó Risso, quien además resaltó la importancia de estimular a los jóvenes en estos momentos.

Del mismo modo, se informó de la renovación del convenio con la Universidad de Salamanca, cuyo vínculo se mantendrá desde Entre Ríos durante el año. De allí que también se avanzaron en reuniones para poder ser parte a través de una delegación provincial del XIV Congreso de AFIDE 2026 que se llevará a cabo en noviembre en Panamá.

Participaron también del encuentro Luciano Filipuzzi, rector de Uader; Alejandro Carrere, decano de UTN Regional Paraná; Carlos Marín, vicerrector Académico de UAP; Daniel Dans, secretaria de Ciencia y Técnica de Uader; Gisela Muller, decana de la Facultad de Ciencias Económica de UAP; Nicolás Quaranta, secretario académico de UAP y director de Carrera de Administración; Paula Nesa, decana de la Facultad Teresa de Ávila UCA Paraná; Alcides Balla, presidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos; Darío Spector, presidente del Polo Tecnológico del Paraná; Alejandra Morales, secretaria de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de UNER; Evelyn Molina, coordinadora de AFIDEER; y Balbina Endelman Zapata secretaria Académica de UCA Paraná.