El Consorcio AFIDEER finalizó su participación en el Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación AFIDE 2026, que se desarrolló del 16 al 20 de noviembre en Panamá. La delegación entrerriana presentó ocho trabajos académicos y experiencias de casos, en una instancia que permitió mostrar proyectos impulsados desde la articulación entre universidades, empresas e instituciones de la provincia.

La participación reunió a 18 personas de manera presencial y otras ocho en modalidad virtual. Durante las jornadas se compartieron investigaciones y experiencias vinculadas con distintas áreas del conocimiento y del desarrollo emprendedor, con el objetivo de fortalecer vínculos con instituciones de otros países y dar visibilidad al trabajo que se realiza en Entre Ríos.

La coordinadora general de AFIDEER, Evelyn Molina, destacó el crecimiento del consorcio y el desarrollo de iniciativas que vinculan la formación universitaria con las necesidades del sector productivo.

“Este año, el Consorcio AFIDEER consolidó sus propuestas de trabajo, entre ellas el Desafío de Innovación 2026, que nos trajo nuevamente al Congreso AFIDE”, expresó. También valoró el compromiso de las instituciones, las empresas y los estudiantes de las cinco universidades que participan de la iniciativa, quienes trabajan en soluciones para problemas reales planteados por organizaciones entrerrianas.

Proyectos entrerrianos con proyección internacional

Uno de los ejes de trabajo durante 2026 fue el Desafío de Innovación Entre Ríos, una propuesta que convocó a estudiantes de las cinco universidades integrantes del consorcio para desarrollar soluciones a necesidades concretas de empresas e instituciones.

Los tres equipos ganadores —TWINNEXT, Tick-Check y Manual3D— tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos en el congreso realizado en Panamá.

Además, AFIDEER expuso ocho trabajos relacionados con innovación aplicada a procesos industriales, sanidad animal, dispositivos de apoyo desarrollados mediante impresión 3D, salud organizacional de los emprendedores, economía circular y fortalecimiento de los ecosistemas emprendedores y la gestión de emprendimientos.

Las presentaciones incluyeron tanto proyectos de equipos interdisciplinarios de estudiantes como investigaciones y experiencias impulsadas por docentes, investigadores y referentes institucionales.

El secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Gabriel Gentiletti, calificó el encuentro como “una experiencia muy interesante” y destacó la posibilidad de exponer la trayectoria institucional de AFIDEER, que —según señaló— logró resultados, estabilidad y sustentabilidad en el tiempo.

El vínculo con las empresas

Desde el consorcio señalaron que la participación internacional fue posible por el trabajo conjunto de las instituciones que lo integran y el acompañamiento del sector privado.

En esta edición, brindaron su apoyo Tecnovo, Leiva Hnos., COOPAR, La Agrícola Regional, Dimarbo y MiradorTEC. Su participación contribuye al desarrollo de propuestas de formación, vinculación y proyección internacional para estudiantes y actores del ecosistema emprendedor entrerriano.

Lima será sede del Congreso AFIDE 2027

Durante el encuentro en Panamá se confirmó que la XV edición del Congreso Internacional AFIDE se realizará en Lima, Perú, en 2027, bajo el lema “Ecosistemas sostenibles para una nueva cultura emprendedora en Iberoamérica”.

La próxima convocatoria será una nueva oportunidad para ampliar los vínculos internacionales y presentar iniciativas desarrolladas en Entre Ríos.

En ese marco, AFIDEER abrió la convocatoria para estudiantes, empresas, docentes, investigadores y profesionales interesados en participar de sus propuestas durante 2027.

Las preinscripciones se realizan a través del siguiente formulario: https://forms.gle/8VZePSx2cf1XsMea6.

Quiénes integraron la delegación entrerriana

La participación contó con representantes de distintas universidades e instituciones de la provincia. Por AFIDEER estuvo su coordinadora general, Evelyn Molina.

También participaron Daniela Dans, secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); Gabriel Gentiletti, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER; Alejandra Morales, secretaria de Vinculación Tecnológica e Innovación de la Facultad de Ingeniería de la UNER; Diego Álvarez Daneri, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UTN Facultad Regional Paraná; Nicolás Quaranta, secretario académico de la Universidad Adventista del Plata (UAP); Horacio Casali, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la UAP; María Isabel Chemez, coordinadora académica de Posgrado de UCA Paraná; Nancy Hoffmann, docente de la UAP; y Leandro Mayrata, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNER.

La delegación se completó con los estudiantes Sara Barbara, Facundo Main, Manuel Zandomeni, María Emilia Vergara, Anabella Rotela, Abril Verónica Valle Bustamante, Pedro Santiago Albarracín y Facundo Nahuel Schneider.