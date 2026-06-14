El Consorcio AFIDEER realizó una nueva reunión plenaria en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), donde universidades, instituciones y representantes del sector privado trabajaron sobre una agenda común para continuar fortaleciendo el ecosistema emprendedor de Entre Ríos.

Durante el encuentro, uno de los principales ejes fue el avance hacia la conformación de una mesa de trabajo para impulsar un proyecto de ley de promoción emprendedora, con participación de referentes académicos y del sector privado. La iniciativa busca generar mejores condiciones para acompañar la creación, consolidación y crecimiento de nuevos proyectos.

En este marco, el presidente de AFIDEER, Héctor Motta, destacó la importancia de continuar construyendo herramientas concretas para quienes deciden emprender, promoviendo una articulación cada vez más fuerte entre universidades, empresas e instituciones.

Desafío de Innovación 2026

Asimismo, se repasaron los avances del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026, una de las principales iniciativas del Consorcio. La convocatoria ya cuenta con más de 200 estudiantes inscriptos de las universidades integrantes de AFIDEER.

El programa tendrá su instancia de cierre y presentación de proyectos durante la Semana del Emprendimiento e Innovación 2026, que se desarrollará en septiembre y reunirá a estudiantes, universidades, empresas, mentores y referentes del ecosistema emprendedor.

Otro de los temas centrales fue la incorporación de la inteligencia artificial como eje estratégico de formación. Desde UADER se presentaron los resultados del ciclo “IA en acción”, una propuesta que alcanzó a 398 participantes entre estudiantes, docentes, emprendedores y personas interesadas en la temática.

Proyección internacional

Además, AFIDEER repasó su agenda internacional y la participación en el Congreso Internacional AFIDE 2026 en Panamá, donde los estudiantes y proyectos surgidos del ecosistema entrerriano tendrán la posibilidad de vincularse con referentes del emprendedorismo y la innovación.

La reunión también permitió avanzar en nuevas estrategias de acompañamiento financiero para emprendimientos, analizando alternativas junto al sector privado para fortalecer herramientas como los Créditos de Honor y otros mecanismos de apoyo.

Desde AFIDEER reafirmaron el compromiso de seguir impulsando una red que conecte conocimiento, innovación y desarrollo productivo, con foco en generar más oportunidades para los emprendedores entrerrianos.

Estuvieron presentes en el plenario Luciano Filipuzzi, rector de Uader; Alejandro Carrere, rector de UTN Regional Paraná; Juan Pablo Filipuzzi, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uader; Gisela Müller, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de UAP; Gabriel Gentiletti, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER; Marcelo Parada, gerente Corporativo de Marca de Grupo Petersen; Francisco Filipuzzi, secretario General de Uader; Eduardo Zamboni, secretario de Gestión Económica Financiera y del Talento Humano de UTN; Nicolás Quaranta, secretario académico de UAP y director de la carrera de Administración; Alcides Balla, presidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos; Alejandra Morales, secretaria de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la UNER; Diego Álvarez Daneri, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de UTN y coordinador del Polo Tecnológico del Paraná; y Juan Pablo Martínez, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Gestión de Uader.