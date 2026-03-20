El encuentro fue encabezado por el presidente de AFIDEER, Héctor Motta, junto al decano de la UTN Regional Paraná, Alejandro Carrere. Durante la apertura, Motta destacó la importancia de profundizar el vínculo entre la formación académica y los desafíos reales del entorno productivo, y planteó la necesidad de “llevar al alumnado a la tarea de lo desconocido”, promoviendo experiencias que impulsen la innovación y el emprendedorismo en contextos dinámicos. Asimismo, valoró el desarrollo de las cátedras que llevan su nombre en la Universidad Adventista del Plata (UAP) y en la Universidad de Salamanca, las cuales se integrarán al esquema de trabajo del Consorcio.

Durante la jornada, las universidades integrantes presentaron sus líneas de acción para el año, en el marco de una agenda común orientada a fortalecer el ecosistema emprendedor.

Desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la secretaria de Ciencia y Técnica, Daniela Dans, expuso distintos proyectos enmarcados en el eje “emprendedorismo e inteligencia artificial”, con foco en cómo estas tecnologías redefinen las dinámicas y oportunidades para emprender.

Por su parte, Carrere señaló que la UTN Regional Paraná trabajará sobre el impacto de la inteligencia artificial en la industria y sus aplicaciones concretas, en un contexto de incorporación progresiva de estas herramientas en los procesos de enseñanza y formación profesional.

En tanto, desde la Universidad Adventista del Plata (UAP) se presentaron iniciativas vinculadas a tecnología y emprendedorismo, incluyendo proyectos de economía circular, actividades de extensión y acciones de vinculación con emprendedores de Villa Libertador San Martín y la región. En este marco, Motta destacó la importancia de consolidar a la localidad como un referente en economía circular, a partir de la articulación entre instituciones y actores locales.

Como complemento a los ejes tecnológicos y productivos, la Universidad Católica Argentina (UCA) sede Paraná presentó una propuesta centrada en la salud organizacional y el bienestar de los emprendedores, a través de talleres prácticos de extensión abiertos a la comunidad. Estas instancias estarán orientadas al desarrollo de habilidades interpersonales, gestión emocional y fortalecimiento del bienestar laboral.

Por su parte, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) tendrá un rol central en la gestión del Desafío de Innovación 2026, aportando su experiencia en la coordinación del programa. En este sentido, se presentó el cronograma de incubación destinado a los proyectos premiados en la edición 2025, dando inicio a una nueva etapa enfocada en el desarrollo y consolidación de las iniciativas surgidas.

Asimismo, se analizaron propuestas de mejora en el reglamento del Desafío, con el objetivo de fortalecer su implementación en la próxima edición. En paralelo, se avanzó en la planificación de su lanzamiento, la definición de roles dentro del Consorcio y la organización de las acciones prioritarias para el año.

Finalmente, se abordó la planificación estratégica del Consorcio y el acompañamiento institucional a las cátedras abiertas que llevan el nombre de Héctor Motta, tanto en la UAP como en la Universidad de Salamanca, como parte de una estrategia de proyección académica y vinculación internacional.

Participaron también del encuentro Luciano Filipuzzi, rector de Uader; Gisela Müller, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de UAP; Paula Nesa, decana de la Facultad Teresa de Ávila de la UCA Paraná; Gabriel Gentiletti, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER; Eduardo Zamboni, secretario de Gestión Económica Financiera y del Talento Humano de UTN; Nicolás Quaranta, secretario académico de UAP y director de la carrera de Administración; Alcides Balla, presidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos; Arturo Finis, vicerrector de Comunicación y Relaciones Institucionales de UAP; Alejandra Morales, secretaria de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la UNER; Diego Álvarez Daneri, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de UTN y coordinador del Polo Tecnológico del Paraná; Evelyn Molina, coordinadora de AFIDEER; y María Isabel Chemez, coordinadora de posgrado de UCA sede Paraná.