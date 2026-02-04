El Consorcio AFIDEER (Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento de Entre Ríos) anunció la apertura de las preinscripciones para el Desafío de Innovación Entre Ríos 2026. Se trata de una iniciativa que busca promover la innovación abierta, el trabajo colaborativo y el desarrollo de soluciones reales para problemáticas productivas, sociales y tecnológicas de la provincia.

Esta instancia de preinscripción se habilita de manera anticipada y permanente con el objetivo de dar respuesta a las numerosas consultas y manifestaciones de interés recibidas por parte de estudiantes, mentores, empresas e instituciones, y construir una base de datos de personas y organizaciones interesadas en participar de la próxima edición del programa.

Desde AFIDEER explicaron que esta preinscripción no constituye la inscripción formal al Desafío 2026, sino que permitirá mantener un contacto directo con los interesados, acercarles información actualizada, novedades, fechas clave y requisitos, y convocarlos oportunamente a completar la inscripción definitiva, de acuerdo con las bases y condiciones que se establezcan para la nueva edición.

La convocatoria está destinada a estudiantes universitarios, empresas, instituciones, emprendimientos, startups, ONG’s, organismos gubernamentales y mentores, con el propósito de fortalecer la planificación, el alcance y el impacto territorial del Desafío, consolidando un ecosistema de innovación cada vez más integrado, participativo y federal.

El Desafío de Innovación se consolida como un espacio estratégico de articulación entre el sistema universitario y el sector productivo, impulsando la generación de proyectos interdisciplinarios, el desarrollo de capacidades emprendedoras y la vinculación con el ecosistema innovador regional. En 2025, más de 100 estudiantes de las cinco universidades que integran AFIDEER conformaron equipos interdisciplinarios, y accedieron a instancias de capacitación, mentorías especializadas y acompañamiento técnico. Los equipos ganadores obtuvieron premios económicos y la posibilidad de presentar sus proyectos en el Congreso 2025 de AFIDE en Roma.

Desde AFIDEER destacaron que el Desafío constituye un espacio clave donde la innovación, el conocimiento, la educación y el trabajo en red se transforman en oportunidades concretas de desarrollo para Entre Ríos, promoviendo una cultura emprendedora con impacto social, productivo y tecnológico.

Inscripciones abiertas

Las personas e instituciones interesadas en participar pueden completar los formularios de preinscripción online:

· Estudiantes:

https://forms.gle/HXrQRd3MzBR6veRM8

· Empresas e instituciones:

https://forms.gle/GVNcybZHHSndEWsg7

· Mentores:

https://forms.gle/iZFRASw8qnkddmnBA