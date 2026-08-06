El Consorcio AFIDEER anunció la apertura de las inscripciones para participar de la Semana de Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026, que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de septiembre en Villa Libertador San Martín y Paraná.

Durante tres jornadas, estudiantes, emprendedores, empresarios, docentes, investigadores, instituciones y referentes del ecosistema de innovación compartirán un espacio de formación, intercambio y generación de oportunidades, con una agenda que incluirá conferencias, talleres, paneles, espacios de networking y la instancia final del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026.

La Semana constituye el principal espacio de encuentro impulsado por AFIDEER para fortalecer la cultura emprendedora en la provincia, promoviendo el trabajo conjunto entre universidades, empresas, organismos públicos e instituciones del ecosistema de innovación.

Uno de los momentos centrales será la presentación de los proyectos finalistas del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026, que durante los últimos meses reunió a más de un centenar de estudiantes de las cinco universidades que integran el Consorcio AFIDEER, organizados en equipos interdisciplinarios para desarrollar soluciones a desafíos reales planteados por empresas e instituciones.

En los próximos días se dará a conocer el programa completo de actividades, junto con la nómina de disertantes, jurados y evaluadores que participarán de esta edición.

La participación será gratuita, con inscripción previa, y quienes asistan a la totalidad de las actividades recibirán certificado de participación.

Formulario de inscripción:

https://forms.gle/s4s3RAieNJXXcTw96