Victoria- Organizado por la Dirección Departamental de Escuelas, se realizó la Expo Carreras edición 2025 destinada a los alumnos de los dos últimos años del secundario; reuniendo así dicho evento las ofertas académicas de formación superior y de capacitación profesional y laboral, disponibles en nuestra ciudad y región.

Aquella se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Comercio el jueves 28 de agosto, entre las 09:00 y 16:00.

En diálogo con la Directora Departamental de Escuelas Silvia Garcilazo, destacó en primera instancia las disertaciones a cargo de profesionales con temáticas afines al proceso y las decisiones que enfrentan los estudiantes en esta etapa de sus vidas; “una de las charlas que hubo en la jornada fue la experiencia de una psicóloga graduada en la Universidad Nacional de Rosario, que finalizados sus estudios de grado decidió irse a Europa, la charla se tituló Viajar, Estudiar qué hacer?” relató la funcionaria, subrayando la expectancia que atravesó a todos los adolescentes, donde la profesional supo exponer su testimonio personal, logrando una interesante interacción con los escuchas.

Completaron las disertaciones otra alocución sobre la encrucijada de la decisión a tomar luego de finalizado el secundario, amén de otra sobre Inteligencia Artificial.

Párrafo aparte, Garcilazo hizo hincapié en algo poco común, respecto de años anteriores, ya que hubo muchos padres que acompañaron a sus hijos, mirando y observando en el mismo tenor que ellos las diversas propuestas, en un claro acompañamiento al futuro de sus hijos, como asi también empaparse de aquello que les muestre un escenario económico a tener en cuenta para un proyecto de vida.

“Hay un interés para que sus hijos estudien, pero fundamentalmente saber hasta dónde llegan económicamente; la verdad me llamó la atención ver tantos padres” comentó, agregando que también fue muy visitado el stand de los talleres del área de Jóvenes y Adultos que depende del Consejo General de Educación y tiene sede física en el edificio de la Dirección Departamental de Escuelas, contando en este momento con 32 perfiles, desarrollados además de la ciudad, en las comunas de Rincón del Doll, Rincón de Nogoyá, Antelo y Laguna del Pescado

“Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes y las familias y lo importante de los talleres que se vienen dictando, es que finaliza la misma cantidad que ingresó”.

Instituciones educativas que participaron, teniendo en cuenta que algunas de ellas no pudieron estar por el accidente acaecido en el viaducto en la mañana del jueves 28 de agosto, que determinara la interrupción del tránsito en la Ruta 174.

Locales: Instituto Superior del Profesorado San Benito; Instituto Superior Victoria; Instituto Gaspar Benavento; Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco; Escuela Superior de Artes Visuales; Escuela de Música Justo J. de Uquiza; Academa merci Madamme; Instituo CIEC; Capacitación global Online Global Trainning; Ucasal, Siglo XXI; SOFT Computación, Inaubepro y Área de Jóvenes y Adultos.

Regionales: Facultad Ciencias de la Vida; UADER filial Gualeguay; Profesorado de Educación Física Gualeguay; UNER; Universidad Católica de Santa Fe; institutos policiales, Escuela Técnica Nogoyá, Prefectura, UCA Paraná; Universidad Austral e Instituto Superior de Danzas Isabel Taboga de Rosario.