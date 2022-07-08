En el marco de las actividades previstas para estas vacaciones de invierno, el Museo Provincial Antonio Serrano, dependiente de la Secretaría de Cultura, brindará distintas propuestas para seguir conociendo la riqueza natural y cultural de nuestra provincia.

Las actividades se desarrollarán en la sede del Museo, ubicado en calle Carlos Gardel 62 de nuestra ciudad, en los horarios habituales de atención al público. Las mismas están diseñadas para estimular la observación, el descubrimiento y conocer de manera lúdica sobre la flora y fauna entrerriana, su relación con la cosmovisión de las culturas ancestrales, así como también sobre los grandes mamíferos que vivieron en la provincia hace muchos años. Están destinadas a todo público y son de acceso libre y gratuito.

“Entre Ríos, entre ciencias”. De martes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18 hs.(Se puede concurrir en cualquier momento dentro de ese horario sin reserva de turno). A través de un recorrido por cuatro estaciones, la propuesta invita a conocer particularidades de nuestro patrimonio desde la perspectiva de distintas ciencias. Destinado a todo público. Tiempo aprox. recorrido completo: 1hora.

Exploradores en el Museo. Fines de semana: Sábados de 8 a 12 y de 15 a 19hs, domingos de 9 a 12hs. Se puede concurrir en cualquier momento dentro de ese horario sin reserva de turno. Se trata de una actividad que estimula la observación y la curiosidad a través de una serie de cartas coleccionables que guían la exploración por el Museo. Destinado a todo público, recomendado para jugar en familia. Tiempo aprox. 45 min.

Ilustraciencia

Además de las actividades, en las distintas salas del Museo habrá sectores con ilustraciones para colorear y aprender sobre flora y fauna entrerriana. Destinado a todo público, recomendado para niñas y niños de 2 a 8 años.

Actividades gratuitas para las vacaciones en los organismos de cultura

El Gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura, pone en marcha una iniciativa cultural gratuita y diversa para disfrutar durante las próximas vacaciones de invierno. La programación permitirá a los diferentes públicos vivir nuevas experiencias en contacto con la cultura de una provincia excepcional. En la programación estarán incluidos los museos entrerrianos, centros culturales y organismos dedicados a la cultura.

Contacto:

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano”. Calle Carlos Gardel 62 – Paraná, Entre Ríos. Tel. 0343 4208894 [email protected]