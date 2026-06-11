Actividades por el Día Internacional de la Mujer en Crespo
Crespo– Con diversas actividades programadas por el municipio se conmemorará en nuestra ciudad el Día Internacional de la Mujer, fecha que se recuerda el 8 de marzo de cada año.
Entre algunos anticipos de lo que será el programa que tiene pendiente algunas confirmaciones, el domingo 8 de marzo dará inicio el ciclo Domingos en el Lago, con un especial Día de la Mujer.
Nuevamente se expondrá la Muestra Mujeres de mi Ciudad, orientada a los alumnos de las escuelas secundarias, en principio; mientras se evalúa la posibilidad de su exhibición abierta a todo público.
Por otra parte, para el sábado 14, a partir de las 15:00 en las instalaciones de ADyC habrá un encuentro deportivo de camaradería entre jugadoras de Rugby y de Fútbol Femenino, con la premisa de intercalar los equipos.