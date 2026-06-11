Crespo– Con diversas actividades programadas por el municipio se conmemorará en nuestra ciudad el Día Internacional de la Mujer, fecha que se recuerda el 8 de marzo de cada año.

Entre algunos anticipos de lo que será el programa que tiene pendiente algunas confirmaciones, el domingo 8 de marzo dará inicio el ciclo Domingos en el Lago, con un especial Día de la Mujer.

Nuevamente se expondrá la Muestra Mujeres de mi Ciudad, orientada a los alumnos de las escuelas secundarias, en principio; mientras se evalúa la posibilidad de su exhibición abierta a todo público.

Por otra parte, para el sábado 14, a partir de las 15:00 en las instalaciones de ADyC habrá un encuentro deportivo de camaradería entre jugadoras de Rugby y de Fútbol Femenino, con la premisa de intercalar los equipos.