Victoria.- El jueves 24, pasadas las 18:30, emprendimos el viaje a la vecina ciudad de Rosario y notamos, ya en el destrozado ingreso a la ruta nacional 174, una enorme cantidad de camiones que circulaban en ambas direcciones.

La velocidad promedio era baja y las posibilidades de sobrepaso son escasas, pero con normalidad, a mitad de camino, tuvimos la oportunidad de pasar una serie de camiones, maniobra que durante la mayoría del trayecto era imposible. Pero segundos más tarde, en el kilómetro 28, apenas saliendo del puente que pasa por el Paranacito, nos encontramos con un choque múltiple, donde estuvieron involucrados cuatro vehículos. Tres de ellos circulaban en dirección Rosario-Victoria: un camión Scania P310, un Peugeot 408 y un camión Mercedes Benz L1620. Por causas que aún se investigan, colisionaron con un Toyota Etios que transitaba en sentido contrario, de Victoria hacia Rosario.

Juan Núñez, conductor del Toyota Etios, atrapado por el fuerte impacto, fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria, donde permanece internado con lesiones de consideración.

Las autoridades trabajaron en el lugar hasta tarde para coordinar la asistencia y el tránsito en la zona, y como decimos en el barrio, “no hay mal que por bien no venga”, esto evitó otro accidente.

Los camiones y sus frenos

Pasadas las 00:00 en el punto más alto del Puente Ntra. Sra. del Rosario, de regreso a Victoria, se podía distinguir que la traza vial estaba muy congestionada y una línea de luz indicaba el serpenteante camino de regreso. Más del 90 % de los vehículos que circulaban eran camiones y en consecuencia la velocidad también estaba marcada por el transporte pesado.

A las 00:30 sobre el puente situado en el kilómetro 37 que pasa por el Barrancoso, un nuevo accidente cortaba el tránsito.

Un camión Mercedes Benz cargado con soja, no alcanzó a frenar y chocó al acoplado de un camión Scania que circulaba a menor velocidad en la misma dirección, Victoria-Rosario. Nunca se controla el peso de los vehículos de carga y en muchos de ellos es evidente que la relación toneladas de carga versus potencia del motor, no guarda la relación correcta. En este hecho no hubo lesionados, pero sí una larga y nutrida cola de camiones, dado que por más de una hora estuvo cortado el tránsito.

El Mercedes Benz, no solo habría sufrido daño en su trompa, sino también en el enganche al acoplado, lo que impedía moverse por sus propios medios, bloqueando el tránsito sobre el puente.

Una hora más tarde, llegado personal de Gendarmería, se puso en marcha el rescate y otro chofer con su camión, logró enganchar y moverlo fuera del puente a la mole que obstruía el paso, restableciendo lentamente la circulación de los vehículos que, a ese momento, superaban los tres kilómetros de espera.

No podemos decir que este sea el escenario cotidiano de esa ruta hacia el puerto granario más importante del centro-norte argentino, pero sí que estas situaciones son y siempre fueron frecuentes, así como las que protagonizan automovilistas en su impaciencia por marchar a velocidad peatonal detrás del camión más lento.