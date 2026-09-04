Nogoyá.– La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) anunció la apertura del proceso de preinscripciones para la Tecnicatura Universitaria en Producción Agropecuaria en su sede local. La propuesta de educación superior, de carácter público y gratuito, ofrece un plan de estudios estructurado en tres años de cursado.

La oferta académica está orientada a la formación de profesionales aptos para la organización y gestión integral de explotaciones agropecuarias, el manejo de maquinaria e infraestructura rural, el desarrollo de labores de producción vegetal y animal, y el diagnóstico técnico de las problemáticas del sector productivo regional.

Los egresados de la carrera estarán facultados para intervenir en la administración de procesos productivos en empresas agropecuarias y agroindustriales, contando además con herramientas para abordar la comercialización de la producción en mercados locales, regionales e internacionales.

El trámite de preinscripción debe gestionarse de forma digital a través del sistema Guaraní en la plataforma web de la universidad (preinscripcion.uader.edu.ar). Asimismo, para recibir orientación presencial o resolver consultas, los interesados pueden dirigirse a la sede que funciona en la Escuela Nº 1 «Carlos M. de Alvear», en Maipú 1552, comunicarse al teléfono 3435-611998 o escribir al correo electrónico [email protected], encontrándose los detalles del plan de estudios en el sitio oficial fcyt.uader.edu.ar.