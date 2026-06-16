Literatura
Abrieron las inscripciones para la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú
La Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú celebrará su tercera edición del 24 al 26 de julio, con una amplia agenda cultural y educativa. La organización mantiene abiertas las inscripciones para autores, editoriales, librerías y disertantes hasta el próximo 21 de junio.
La ciudad de Gualeguaychú se prepara para recibir una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, que se desarrollará los días 24, 25 y 26 de julio con una programación destinada a públicos de todas las edades.
Mientras avanzan los preparativos, la organización habilitó las inscripciones para autores, editoriales, librerías, disertantes y propuestas culturales interesadas en participar del evento. El plazo para anotarse permanecerá abierto hasta el 21 de junio.
La feria llegará este año a su tercera edición consecutiva y busca consolidarse como un espacio de encuentro entre la literatura, la educación y la cultura. En ese marco, desde la organización destacaron el crecimiento sostenido que ha tenido la propuesta y la incorporación de participantes provenientes de distintos puntos del país e incluso del exterior.
Entre las actividades previstas figura la creación de un café literario en el Teatro del Puerto, donde autores podrán presentar sus obras y dialogar con el público. Además, se trabaja en la confirmación de escritores, especialistas y referentes culturales que formarán parte de las charlas y presentaciones.
La programación incluirá también espectáculos musicales y artísticos. Entre ellos ya está prevista la participación de la Orquesta Infanto-Juvenil Yaguarí Guazú de Gualeguaychú y de la Banda Orquesta Municipal de Río Negro, Uruguay.
Los organizadores adelantaron que habrá un espacio especialmente destinado a las infancias, con talleres de lectura, poesía, escritura y producción de libros, además de propuestas inclusivas abiertas a toda la comunidad.
La feria también contará con la participación de instituciones educativas. Se prevé la realización de visitas escolares y actividades diseñadas en conjunto con los museos municipales para fortalecer el vínculo entre la cultura y la educación.
Con una agenda que se extenderá durante las tres jornadas, la Feria Internacional del Libro busca promover el acceso a los bienes culturales, fomentar la lectura y generar oportunidades para el sector editorial, a través de la presencia de librerías y editoriales con una amplia oferta de publicaciones.
La programación completa, junto con los nombres de los autores y expositores invitados, será dada a conocer a fines de junio.
Las consultas e inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico [email protected] o mediante las redes sociales oficiales de la Feria Internacional del Libro Gualeguaychú.