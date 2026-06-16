La ciudad de Gualeguaychú se prepara para recibir una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, que se desarrollará los días 24, 25 y 26 de julio con una programación destinada a públicos de todas las edades.

Mientras avanzan los preparativos, la organización habilitó las inscripciones para autores, editoriales, librerías, disertantes y propuestas culturales interesadas en participar del evento. El plazo para anotarse permanecerá abierto hasta el 21 de junio.

La feria llegará este año a su tercera edición consecutiva y busca consolidarse como un espacio de encuentro entre la literatura, la educación y la cultura. En ese marco, desde la organización destacaron el crecimiento sostenido que ha tenido la propuesta y la incorporación de participantes provenientes de distintos puntos del país e incluso del exterior.

Entre las actividades previstas figura la creación de un café literario en el Teatro del Puerto, donde autores podrán presentar sus obras y dialogar con el público. Además, se trabaja en la confirmación de escritores, especialistas y referentes culturales que formarán parte de las charlas y presentaciones.

La programación incluirá también espectáculos musicales y artísticos. Entre ellos ya está prevista la participación de la Orquesta Infanto-Juvenil Yaguarí Guazú de Gualeguaychú y de la Banda Orquesta Municipal de Río Negro, Uruguay.

Los organizadores adelantaron que habrá un espacio especialmente destinado a las infancias, con talleres de lectura, poesía, escritura y producción de libros, además de propuestas inclusivas abiertas a toda la comunidad.

La feria también contará con la participación de instituciones educativas. Se prevé la realización de visitas escolares y actividades diseñadas en conjunto con los museos municipales para fortalecer el vínculo entre la cultura y la educación.

Con una agenda que se extenderá durante las tres jornadas, la Feria Internacional del Libro busca promover el acceso a los bienes culturales, fomentar la lectura y generar oportunidades para el sector editorial, a través de la presencia de librerías y editoriales con una amplia oferta de publicaciones.

La programación completa, junto con los nombres de los autores y expositores invitados, será dada a conocer a fines de junio.

Las consultas e inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico [email protected] o mediante las redes sociales oficiales de la Feria Internacional del Libro Gualeguaychú.