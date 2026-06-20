La Secretaría de Cultura de Entre Ríos lanzó la convocatoria para participar del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro, que este año se desarrollará del 21 al 23 de agosto en las ciudades de Gualeguay y General Galarza. Los elencos interesados podrán inscribirse desde el 19 de junio y hasta el 10 de julio.

La propuesta está dirigida a grupos y elencos teatrales de toda la provincia que cuenten con obras ya estrenadas y que no hayan formado parte de ediciones anteriores del tradicional encuentro, considerado uno de los espacios más importantes para las artes escénicas entrerrianas.

La organización está a cargo de la Secretaría de Cultura provincial junto a los municipios anfitriones y cuenta con la participación del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

Doce propuestas integrarán la programación

Según lo establecido en la convocatoria, se seleccionarán 12 obras o propuestas escénicas provenientes de distintos puntos de la provincia.

Entre los criterios definidos por la organización se establece que como máximo tres espectáculos podrán pertenecer a las ciudades sedes y que al menos dos deberán estar orientados al público infantil.

Asimismo, se garantizará la representación territorial de las cinco regiones que integran el Contier, seleccionándose al menos una propuesta por cada una de ellas. Los lugares restantes serán definidos por el jurado exclusivamente en función de criterios artísticos.

Las obras deberán tener una duración mínima de 40 minutos y máxima de 90 minutos, y estar diseñadas para ser presentadas en una única función durante el encuentro.

Estímulo económico para los seleccionados

Los grupos que resulten elegidos recibirán un estímulo económico de 750.000 pesos por la presentación de su obra durante el evento.

Desde la organización indicaron que el pago se realizará a través de los mecanismos administrativos correspondientes y que el anuncio oficial de las propuestas seleccionadas se concretará el próximo 4 de agosto.

La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por tres referentes del ámbito escénico de la región.

Un encuentro con trayectoria

El Encuentro Entrerriano de Teatro forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que promueve ciclos, festivales y encuentros artísticos en distintas localidades de la provincia bajo una perspectiva federal.

A lo largo de sus cuatro décadas de historia, el encuentro se ha consolidado como un espacio de intercambio, capacitación y difusión para los trabajadores de las artes escénicas entrerrianas, contribuyendo al fortalecimiento de la actividad teatral independiente.

Inscripción digital

La inscripción se realiza de manera digital a través de un formulario online dispuesto por la organización. Los interesados también podrán consultar las bases y condiciones completas de la convocatoria mediante los enlaces oficiales difundidos por la Secretaría de Cultura.

El plazo para presentar las propuestas permanecerá abierto hasta el 10 de julio.

Bases en este link