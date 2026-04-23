La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto a la Municipalidad de Paraná, lanzó la convocatoria para participar del 1° Encuentro Entrerriano de Danza, que se desarrollará los días 6 y 7 de junio en Paraná. La propuesta está dirigida a solistas, grupos, ballets, compañías y escuelas de danza de toda la provincia, sin distinción de estilo o disciplina.

La iniciativa busca poner en valor los lenguajes de la danza vigentes y emergentes en Entre Ríos, fomentar la profesionalización del sector y generar espacios de intercambio, formación y difusión artística. El encuentro forma parte de CUAC! Cultura Activa, un programa federal que impulsa actividades culturales en distintas localidades.

Quiénes pueden participar

Podrán inscribirse personas mayores de 16 años, nacidas en la provincia o con al menos tres años de residencia en Entre Ríos. En el caso de menores de edad, deberán contar con autorización de sus padres o tutores al momento de la inscripción.

Cada participante podrá presentarse en todas las categorías, con una única propuesta por cada una.

Categorías y requisitos

Las propuestas coreográficas deberán ajustarse a las siguientes categorías:

Solistas, dúos o parejas: entre 3 y 10 minutos.

entre 3 y 10 minutos. Tríos y cuartetos: entre 5 y 15 minutos.

entre 5 y 15 minutos. Conjuntos (hasta 10 bailarines): entre 8 y 25 minutos.

La convocatoria abarca una amplia variedad de estilos, como danza clásica, contemporánea, folklore argentino y de colectividades, jazz, urbano, tango y ritmos latinos, entre otros.

Selección y premios

Un jurado integrado por tres referentes del ámbito de la danza seleccionará diez propuestas, teniendo en cuenta criterios como originalidad, técnica, presencia escénica, musicalidad y vestuario.

Las obras elegidas formarán parte de la programación oficial del encuentro y recibirán premios económicos:

Solistas, dúos o parejas: $400.000

Tríos y cuartetos: $700.000

Conjuntos: $1.000.000

Desde la organización destacaron que esta primera edición busca consolidarse como un espacio de referencia para la danza entrerriana, promoviendo el crecimiento artístico y la visibilización del talento local en toda la provincia.