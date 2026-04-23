Como recordara el historiador diamantino Ricardo Brumatti, ese día, la crecida del arroyo de la Ensenada provocó el derrumbe de un tramo de aproximadamente 50 metros del puente ubicado sobre la Ruta Nacional 11, en el paraje conocido como La Virgen. La situación obligó a implementar soluciones de emergencia para garantizar la continuidad del tránsito en la zona.

En una primera instancia, los viajeros debían cruzar el arroyo a bordo de un barco destinado originalmente al transporte de animales. Posteriormente, se instaló una maroma para facilitar el paso, hasta que finalmente se habilitó un desvío por Strobel. Allí, el cruce se realizaba mediante un puente provisorio construido por el Ejército Argentino, infraestructura que se mantuvo en uso hasta 1969, cuando fue inaugurado el puente definitivo.

Un descarrilamiento que pudo ser tragedia

En paralelo, durante la madrugada de ese mismo viernes, se produjo un accidente ferroviario que generó gran preocupación en la comunidad. El cochemotor diésel Nº 173 del Ferrocarril General Urquiza, que realizaba el trayecto entre Puerto Diamante y El Pingo con 16 pasajeros a bordo, descarriló en un tramo comprendido entre Strobel y el paraje La Virgen.

La unidad, conducida por el maquinista Luis Gerstner, terminó en una posición inusual dentro de un zanjón colmado de agua, lo que en un primer momento hizo temer consecuencias fatales.

A pesar de lo espectacular del hecho, el saldo fue de cuatro personas heridas. Dos de ellas sufrieron lesiones leves, mientras que el guarda Enrique Zancada y un pasajero de apellido Escobar resultaron con heridas de gravedad, siendo trasladados al hospital de Diamante tras la llegada de los equipos de auxilio.

Ambos episodios reflejan las dificultades de infraestructura y conectividad de la época, así como también la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en una región donde las inclemencias climáticas solían poner a prueba caminos y vías de comunicación.