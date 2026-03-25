El nuevo régimen dio inicio a la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, encabezada por una Junta Militar y un presidente de facto. Impulsado por sectores conservadores, anticomunistas y antiperonistas, el golpe contó con respaldo internacional en el contexto de la Guerra Fría, incluyendo el apoyo del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, durante el gobierno de Richard Nixon.

La dictadura que se instauró a partir de ese momento implementó un plan sistemático de terrorismo de Estado, con miles de víctimas de desaparición forzada, persecución y represión. Este período se extendió hasta 1983, cuando la recuperación democrática permitió juzgar y condenar a los principales responsables por crímenes de lesa humanidad.

El golpe de 1976 también se inscribió en el marco del llamado Plan Cóndor, una red clandestina de coordinación represiva entre dictaduras latinoamericanas, orientada a consolidar el control político en la región. Fue, además, el sexto y último golpe exitoso de una serie iniciada en 1930, que obstaculizó durante décadas la consolidación democrática en Argentina.

El reflejo en Crespo: una ciudad en aparente calma

En el marco de los 50 años de aquel acontecimiento, la tapa del semanario Paralelo 32, publicada el 27 de marzo de 1976, permite reconstruir cómo se vivieron esas horas en la ciudad de Crespo.

Bajo el título “Alternativas del golpe en Crespo en la municipalidad”, el medio relataba que durante la mañana circularon versiones sobre la presencia militar en el Palacio Municipal, aunque estas fueron desmentidas. El entonces intendente Hamdan se presentó en su despacho con normalidad y, según el propio testimonio recogido, no había recibido aún comunicación oficial sobre la intervención, aunque esperaba novedades inminentes.

El informe también señalaba que el jefe local del Batallón “B” Arsenal 121, mayor Eduardo Jorge Sarmiento, desconocía quién sería designado como interventor municipal, lo que reflejaba cierta incertidumbre incluso dentro de las propias fuerzas.

En las calles, sin embargo, el clima era llamativamente sereno. Según la crónica, la población no manifestó sorpresa ante los acontecimientos: predominaba un tratamiento elíptico del tema y una aceptación implícita de lo sucedido. No se registraron patrullajes ni movimientos que indicaran tensión social. Funcionarios y concejales continuaban con sus actividades habituales, mientras algunos empleados gozaban de asueto dispuesto por la Junta de Comandantes.

La escena descrita revela una postal particular: una ciudad atravesando un hecho histórico de enorme gravedad institucional, pero envuelta en una calma aparente, donde “nadie parecía darse por aludido”.

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Abel Viggiano a cargo de la intendencia local

Fue designado provisoriamente y hasta tanto se designe a un intendente con carácter definitivo, el arquitecto Abel Viggiano para esa función.

Aproximadamente a las 10,50 del jueves 25, se hizo presente en el Palacio Municipal de esta ciudad el Mayor Constantino González, acompañado de dos efectivos militares de menor rango. Conducidos hasta el despacho del intendente Hamdan, fue firmada allí un acta que ponía a cargo del Ejecutivo Municipal, hasta tanto sea designada una persona definitiva, al arquitecto Abel Viggiano, hasta el presente a cargo del departamento de Obras Públicas de la Municipalidad.

El acto se prolongó durante 35 minutos y la designación se produjo a las 11,10 horas, estando presente además de las autoridades militares, el señor Viggiano, Hamad Hamdan y el secretario depuesto Roberto G. Gloster, quienes firmaron el acta labrada muy sucintamente en el lugar, en carácter de testigos, al igual que otros presentes que así lo hicieron, entre quienes figura el contador municipal señor Zapata.

Tan pronto se cumplió el acto de intervención a la comuna de Crespo, un cronista de “PARALELO 32” se puso en contacto con el arquitecto Viggiano, quien manifestó entre otras cosas que lo había sorprendido la súbita designación para esa función interina. Agregó luego que la misma responde a una determinación militar que ordena para los interinatos de las distintas localidades a funcionarios de las mismas, con carácter provisorio, salvo casos excepcionales o cabeceras de departamentos. Consultado el mismo sobre el destino de los cuadros pertenecientes a líderes políticos del gobierno depuesto, respondió que su retiro de las paredes fue ordenado espontáneamente e incautados por parte del Ejército. Algunos cuadros de pertenencia personal del intendente Hamdan, le fueron entregados debidamente.

Finalizado el acto de referencia, llevado a cabo en cumplimiento de lo ordenado por el Jefe de la Sub Zona Militar 22 según consta en acta, se llevó a cabo una reunión con el personal, de la que participaron los señores Hamdan, Kloster y Viggiano, con el fin de interiorizarlos acerca de lo acontecido. Momentos más tarde se retiraron los dos miembros del Ejecutivo Municipal depuestos de sus cargos.

Asumió el Interventor Federal en E. Ríos

Ejerce el cargo el Cnel. Juan Carlos Trimarco -

En un acto cumplido en el salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, asumió sus funciones como Interventor Militar en Entre Ríos, el segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la IIª Brigada de Caballería Blindada, coronel Juan Carlos Ricardo Trimarco. La ceremonia fue presidida por el comandante de la unidad militar, general de brigada Abel Teodoro Catuzzi, conjuntamente con el jefe de la IIª Brigada Aérea, comodoro Miguel Angel Bertolotti.

La ceremonia

A las 8,50 del miércoles el general Catuzzi tomó juramento de rigor al Interventor en los siguientes términos: “¿Juráis por Dios, por la Patria y estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Interventor Militar de la provincia de Entre Ríos, y observar y hacer observar los objetivos de la Constitución de la Nación Argentina y la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, en todo cuanto éstas no se opongan a dichos objetivos básicos?”

Tras su juramento, el Interventor tomó posesión del cargo leyéndose el acta respectiva a cargo del Escribano Mayor de Gobierno, Juan Arrechea.

Asumen los nuevos ministros

Posteriormente el coronel Trimarco procedió a tomar juramento a los nuevos ministros designados. Son ellos:

De Gobierno, Justicia y Educación, coronel Jorge Argentino Franco.

De Obras y Servicios Públicos, comodoro Raúl Manuel Caballero.

De Economía, teniente coronel Manuel García.

Con esto y previa lectura del acta respectiva, se dio por terminado el acto. Estuvieron presentes altos jefes del Ejército, Aeronáutica y de la Policía Federal, como asimismo oficiales de dichas fuerzas.