En la edición del sábado 3 de abril de 1982, el semanario regional Paralelo 32 reflejaba en su portada el clima social que atravesaba la Argentina tras el desembarco de tropas en las Islas Malvinas. Con un título contundente —“LAS MALVINAS son Definitivamente Argentinas”—, la publicación sintetizaba el sentir de una parte importante de la sociedad en aquellas horas iniciales del conflicto.

El texto de la nota describía el hecho como un “acontecimiento histórico” que comenzaba a resonar en todo el mundo. Narraba cómo, en la madrugada del 2 de abril, fuerzas argentinas habían tomado control de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, territorios en disputa con el Reino Unido desde el siglo XIX. La crónica también daba cuenta de la reacción inmediata en localidades entrerrianas como Seguí, Viale y Ramírez, donde banderas argentinas fueron izadas en señal de apoyo.

En ese momento, aún no se conocía con claridad la respuesta británica, aunque ya se anticipaba un escenario de creciente tensión. Desde Londres, el Parlamento calificaba la acción como una “agresión”, mientras que desde Argentina se rechazaba esa definición, sosteniendo la legitimidad del reclamo soberano en base al derecho internacional.

La nota también reflejaba el alineamiento interno: gremios y partidos políticos expresaban su respaldo al gobierno de facto encabezado por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, en un contexto donde las demandas sociales y económicas quedaban momentáneamente relegadas frente a la cuestión Malvinas. El discurso del mandatario, transmitido incluso por medios internacionales, reforzaba la postura oficial y advertía sobre la negativa argentina a ceder ante la presión militar británica.

LAS MALVINAS son Definitivamente Argentinas Un hecho histórico del que el mundo entero ya está tomando conocimiento, se produjo ayer 2 de abril de 1982 en horas de la madrugada, cuando tropas argentinas tomaron posesión de las tierras ocupadas hace un siglo y medio por Inglaterra. Se trata de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwichs del Sur. La decisión está recibiendo adhesiones a cada momento. En nuestra ciudad, Seguí, Viale y Ramírez, el pabellón nacional flameó ayer —como en todo el país— en el frente de muchos edificios, como silencioso pero ferviente signo de adhesión a la histórica actitud de afirmación de la soberanía argentina. Al cierre de esta edición aún no se conocía la reacción de Gran Bretaña, con la cual se había suscitado una disputa de muy subido bélico a raíz de los acontecimientos de público conocimiento ocurridos en las islas Georgias. En aquel país el asunto está en manos del Parlamento, que calificó el hecho como “agresión argentina”, término que los argentinos rechazamos terminantemente, ya que la Argentina tiene posición jurídica válida de esos territorios y así lo confirma el derecho internacional. Los gremios y partidos políticos argentinos se solidarizaron con el gobierno de las FF.AA., lo que no significa renunciar, sino solo postergar sus legítimos reclamos por la grave situación económica que vive la nación. El presidente Galtieri habló al país en el día de ayer y su discurso fue transmitido en forma directa por una cadena de radiodifusoras de España y por la C.B.S. de los Estados Unidos. El general Galtieri explicó las razones de la decisión y calificó las “evasivas” y “postergaciones” de las tratativas por parte de Inglaterra como “falta de buena voluntad para entablar conversaciones serias a corto plazo”, agregando que “no hemos de doblegarnos ante el despliegue intimidatorio de fuerzas británicas”.

El 2 de abril: memoria, homenaje y reflexión

Cada año, el 2 de abril se conmemora en Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha que trasciende el hecho histórico puntual para convertirse en un momento de memoria colectiva.

La jornada recuerda a quienes participaron del conflicto bélico de 1982, que se extendió durante 74 días y dejó un saldo de 649 soldados argentinos fallecidos, 255 británicos y tres civiles isleños. Más de 23 mil argentinos fueron movilizados en el enfrentamiento.

Entre los episodios más trágicos se encuentra el hundimiento del crucero ARA General Belgrano, el 2 de mayo, que provocó la muerte de 323 tripulantes. También se recuerda el ataque al destructor británico HMS Sheffield, en el que murieron 20 marinos.

El conflicto concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina. Sin embargo, las consecuencias se extendieron mucho más allá del campo de batalla: cientos de excombatientes enfrentaron secuelas psicológicas, y se registraron más de 500 suicidios en los años posteriores.

Puntos clave de la cronología del desembarco: 00:30 - 01:00 hs: Buzos tácticos del submarino ARA Santa Fe desembarcan para reconocer las playas y tomar el cuartel de los Royal Marines.

Buzos tácticos del submarino ARA Santa Fe desembarcan para reconocer las playas y tomar el cuartel de los Royal Marines. 04:30 - 05:00 hs: Comienzan a desembarcar las fuerzas principales del Batallón de Infantería de Marina Nº 2 desde el buque ARA Cabo San Antonio.

Comienzan a desembarcar las fuerzas principales del Batallón de Infantería de Marina Nº 2 desde el buque ARA Cabo San Antonio. 06:15 hs: Desembarco de vehículos blindados (Grupo de Tarea 40.1) y toma del aeropuerto.

Desembarco de vehículos blindados (Grupo de Tarea 40.1) y toma del aeropuerto. 09:00 hs: Rendición de las tropas británicas y control total de Puerto Argentino por parte de Argentina.

Una fecha para pensar el pasado y el presente

Instituido oficialmente en 1983 y declarado feriado nacional mediante la Ley 25.370 en el año 2000, el 2 de abril invita no solo al homenaje, sino también a la reflexión.

Recordar aquella tapa de Paralelo 32 es también revisar cómo se construyeron los relatos en un momento de fuerte carga emocional y política. Hoy, a más de cuatro décadas del conflicto, la causa Malvinas continúa siendo un punto de identidad nacional, pero también un espacio de análisis crítico sobre la historia reciente, la soberanía y las consecuencias de la guerra.

La memoria de los caídos y el reconocimiento a los veteranos siguen siendo el eje central de una fecha que, año tras año, convoca a toda la sociedad argentina.