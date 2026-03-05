Un día como hoy, el 5 de marzo de 1854, el entrerriano Justo José de Urquiza asumió la presidencia de la Confederación Argentina, marcando un punto de inflexión en la historia política del país. Su llegada al poder no solo consolidó el proceso de organización nacional tras décadas de conflictos internos, sino que también colocó a la ciudad de Paraná en el centro de la vida política argentina.

El camino hacia la presidencia comenzó algunos años antes. En 1851, Urquiza encabezó el histórico Pronunciamiento de Urquiza, un quiebre político con el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, quien concentraba gran parte del poder en el país.

Ese enfrentamiento desembocó en la Batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, cuando el llamado “Ejército Grande”, comandado por Urquiza, derrotó a las fuerzas de Rosas. La victoria abrió paso a un nuevo proceso político destinado a organizar institucionalmente a la Argentina.

Como resultado de ese proceso, en 1853 se sancionó la Constitución Nacional, que sentó las bases del sistema político argentino. Al año siguiente, Urquiza fue elegido como el primer presidente constitucional de la Confederación Argentina y asumió el cargo el 5 de marzo de 1854.

Sin embargo, el país aún estaba dividido. La provincia de Buenos Aires no aceptó la nueva organización política y decidió separarse de la Confederación. Ante esa situación, el gobierno nacional estableció su capital en Paraná, que pasó a convertirse en sede del poder político durante varios años.

Durante ese período, la ciudad entrerriana fue escenario de decisiones clave para la construcción del Estado nacional. Allí funcionaron el Congreso, la sede presidencial y distintas instituciones de gobierno, en un contexto marcado por tensiones políticas y disputas con Buenos Aires.

La presidencia de Urquiza representó así una etapa fundamental en el proceso de organización del país. Su liderazgo permitió poner en marcha las instituciones previstas por la Constitución y avanzar en la consolidación de un proyecto nacional que aún se encontraba en construcción.