Cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional del Conservador Restaurador, una fecha instituida durante el XVIII Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, celebrado en Granada en 2011. La jornada busca rendir homenaje a los profesionales que dedican su labor a la preservación, el cuidado y la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la humanidad.

El objetivo de esta conmemoración es reconocer el compromiso de los conservadores y restauradores, quienes no solo asumen una responsabilidad con los propietarios o autores de las obras, sino con toda la sociedad. Su tarea resulta clave para proteger el legado cultural y artístico, garantizar su transmisión a las futuras generaciones y resguardar las técnicas originales con las que fueron creados los objetos, documentos y obras que integran la memoria colectiva.

El rol del conservador

El conservador es el profesional encargado de investigar, documentar, ordenar, divulgar y exponer los bienes culturales, especialmente en museos y espacios patrimoniales. Su trabajo incluye la elaboración de propuestas educativas, la articulación con museos y centros de investigación nacionales e internacionales, y la supervisión de las piezas para asegurar su correcto resguardo.

Además, es quien evalúa el estado de conservación de los bienes bajo su cuidado, garantizando que se mantengan en condiciones adecuadas y, cuando es necesario, solicitando intervenciones de restauración para evitar su deterioro.

La tarea del restaurador

Por su parte, el restaurador se dedica a preservar y recuperar obras u objetos deteriorados, intentando devolverlos a su estado original en la medida de lo posible, sin alterar su identidad ni su valor histórico. Para ello, estudia los materiales y técnicas de elaboración, evalúa los factores ambientales que pueden acelerar el deterioro y diseña estrategias para prolongar la vida útil de las piezas.

Su labor no solo implica intervenir sobre los objetos, sino también crear condiciones de conservación adecuadas, minimizando el impacto del entorno y asegurando que el paso del tiempo afecte lo menos posible al bien cultural.

Una fecha para valorar el patrimonio

El Día Internacional del Conservador Restaurador es también una oportunidad para que la sociedad tome conciencia sobre la importancia del cuidado del patrimonio. Quienes deseen interiorizarse en esta profesión pueden participar de actividades, charlas y eventos que suelen organizarse durante la semana del 26 de enero.

Para el público en general, una forma simple y significativa de sumarse a la celebración es visitar museos, archivos o espacios culturales, y reconocer el trabajo de estos profesionales a través de las redes sociales, compartiendo mensajes con el hashtag #DíaInternacionaldelConservadorRestaurador.