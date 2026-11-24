Crespo volverá a reunir a sus artistas en una nueva edición de “Pintó: Una ciudad de Artistas”, la propuesta cultural que durante tres jornadas exhibirá las obras de 22 creadores de la ciudad. La muestra se desarrollará en el Salón Municipal y estará abierta a toda la comunidad, con acceso gratuito.

La apertura será el miércoles 25 de noviembre, desde las 20:30. En tanto, el jueves 26 y el viernes 27 podrá visitarse de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 21:00.

La exposición ofrecerá un recorrido por diferentes expresiones y lenguajes artísticos. Habrá pinturas al óleo, acrílicas y acuarelas; dibujos a lápiz; trabajos de mosaiquismo; cerámicas escultóricas; esculturas en hierro y producciones realizadas mediante técnicas mixtas.

También estarán representadas distintas corrientes y estilos, entre ellos el pop art, el surrealismo, el arte decorativo y el paisajismo. Las propuestas abarcarán obras bidimensionales y tridimensionales, desde pinturas y dibujos hasta piezas escultóricas y experimentales.

Quiénes participan

En esta edición expondrán Adrián Grandoli, Norma Hepp, Elisabeth Hepp, Sonia Miño, Mercedes Zaragoza, Anabella Jacob, Ana Senger, Giuliana Rothar, Gloria Albornoz, Pilar Ferrer, Alberto Flogna, Graciela Müller, Ignacio Velázquez, Ricardo Kemerer, ‘Caipi’ Salcedo, Celso Gottig, Mirko Rotella, Julián Pfeiffer, Cintia Ibáñez, Ruth Besler, Nanci Jacob y Tato Ferrer.

La iniciativa propone acercar al público el trabajo de los artistas de Crespo y ofrecer un espacio de encuentro con las distintas expresiones que forman parte de la producción cultural local.