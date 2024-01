Como ya hemos señalado en algunas de las 7 entregas anteriores, en estos comentarios previos a la tercera prueba de alta exigencia y riesgo que asume Juan Coassolo en el término de un año, la Arrowhead 135, que se llevará a cabo el 29 de enero en el Arrowhead State Trail, plantea un desafío monumental a los participantes; mayor desafío aún si recordamos que Juan nos declaró para una de estas entregas: “no me llevo bien con el frío; no lo odio, pero prefiero el calor; muchas veces hay que saber que los desafíos, como la palabra lo indica, no son solo deportivos”.

Y bien, se trata ahora de cubrir 135 millas (217 Km) desde International Falls a Tower, MN, con temperaturas que pueden descender hasta −45 °F (−43 °C).

Esta carrera autosuficiente permite a los participantes usar a pie, esquí o bicicleta, obviamente llevando consigo el equipaje (alimentos, agua y otros) y sin asistencia de terceros.

Además, el proceso previo de selección de corredores es exhaustivo, priorizando a aquellos con antecedentes de pruebas extremas, y como ya lo señaláramos, Coassolo ya ha participado con éxito en dos de las tres que existen en el mundo, una de ellas sometió a los ultramaratonistas a temperaturas superiores a 40 ºC (recordemos que la próxima los desafía a correr con temperaturas de más de 40ºC “bajo cero”.

Este evento anual no solo prueba la resistencia física, sino también la mental, convirtiéndolo en un hito destacado en el mundo de las pruebas extremas.

“En la próxima Arrowhead 135, Juan se destacará como el único representante argentino en esta desafiante competencia. Con un impresionante historial que incluye la participación en 2 de las 3 competiciones más duras, esta carrera de 135 millas se convierte en su búsqueda final en el ámbito de las pruebas extremas.

Para ésta, ha tenido oportunidad, semanas atrás, de probar sus equipos en la Antártida, habiendo sido invitado, por sus antecedentes como ultra maratonista, a visitar la Base Comodoro Marambio, ocasión que también hemos comentado en Paralelo 32.

Vale destacar que para este nuevo desafío, Juan Coassolo cuenta con el apoyo de dos importantísimas tiendas de indumentaria deportiva en el mundo Outdoor, como WEIS (info@weis.run) GARMONT (garmont_outdoorgear)