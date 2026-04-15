El 15 de abril es reconocido como el Día del Inmigrante Alemán del Volga por su significado histórico e institucional, para la comunidad alemana del Volga en Argentina. Esta fecha remite a un acontecimiento clave ocurrido el 15 de abril de 1975 en la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos, oportunidad en que descendientes de alemanes del Volga de distintas regiones del país se reunieron con el propósito de organizarse colectivamente, preservar la historia de sus antepasados y proyectar una conmemoración común del Centenario de la Inmigración alemana del Volga iniciada en 1878.

Aquel encuentro constituyó la primera reunión formal, con miras a la creación de una entidad representativa a nivel nacional. Este hecho dio origen al proceso que culminaría con la conformación de la Asociación Argentina de Descendientes de Alemanes del Volga (A.A.D.A.V.), antecedente directo de la actual Federación Argentina de Asociaciones de Descendientes de Alemanes del Volga (F.A.D.A.D.A.V.). Desde entonces, la fecha quedó ligada de manera indeleble al momento en que la comunidad decidió organizarse institucionalmente, superando diferencias y consolidando una identidad colectiva. Más allá de la evocación nostálgica de tiempos idos, el mencionado encuentro en la ciudad de Crespo significó el compromiso de asumir el legado histórico tendiente a revalorizar nuestra esencia germana, lo cual se proyectó en la posterior organización institucional.

El 15 de abril de 1975 se emitió la Circular Nº 1 de la Comisión Central del Centenario, documento que convocaba a todos los descendientes a participar activamente en la difusión de una historia hasta entonces poco conocida. Y, a su vez, instaba a rendir homenaje a los pioneros que, desde las colonias fundadas a orillas del río Volga en la Rusia zarista, llegaron a la Argentina y contribuyeron con esfuerzo al desarrollo del país. La circular expresaba además un sentimiento de pertenencia nacional y de gratitud hacia la Argentina, como tierra de radicación definitiva. Nuestros antepasados arribaron al país en 1878, en épocas de la presidencia de Nicolás Avellaneda, apenas sancionada la ley 817 (de Inmigración y Colonización). Según una de las definiciones más usuales, la historia es “la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria”. No obstante, también debe señalarse que es indispensable interpretar la causa y el efecto de los sucesos para entender, desde un proceso dinámico, los hechos del presente y actuar –desde esa perspectiva- con miras al futuro. Se transcribe a continuación, el texto íntegro, sin omisiones, de la Circular Nº 1:

“Centro Germano Argentino de Entre Ríos. Comisión Central del Centenario de la Inmigración Alemana del Volga. Circular N°1 - 15 de abril de 1975. Dirección Postal: Rivadavia 1070 - Crespo (Entre Ríos). Teléfono 332 y 341 – Crespo. Lugar de sesiones: Salón de Actos de la Cooperativa `La Agrícola Regional´ – Crespo. A todos los descendientes de los Alemanes del Volga: En 1978 se cumplirá un siglo desde que llegaron nuestros primeros antepasados a Entre Ríos, procedentes de las colonias del río Volga de la dilatada Rusia zarista. Esta Comisión Central tiene por finalidad comenzar con la difusión de nuestra historia -muy poco conocida- que finalmente será resumida en el `Libro del Centenario´ al alcance de todos. Como argentinos orgullosos de nuestra Nacionalidad, queremos agradecer a Dios y honrar a nuestros padres que supieron elegir -con acierto- a esta noble tierra argentina, para su radicación definitiva. En tal sentido pretendemos reivindicar a los esforzados pioneros que desde 1878 vienen contribuyendo -con gran sacrificio- a la colonización de las tierras entrerrianas, y a la producción de bienes para el país. La Comisión Central que hoy sale a publicidad, será engrosada paulatinamente con representantes de todas las Colonias, Aldeas y Villas que aún falta integrar, sin perjuicio que en cada lugar se establezca una subcomisión con fines locales similares. La Comisión Central actual está compuesta por, Presidente: Víctor Pedro Popp – Crespo Vicepresidente 1°: Nicolás Dening – Valle María Vicepresidente 2°: Eloy Elsesser – Ramírez Secretaria administrativa: Silvia Elida Mildenberger – Crespo Prosecretaria administrativa: Norma Ofelia Müller – Crespo Tesorero: Eduardo Schefer – Crespo Protesorero: Miguel Gottig – Crespo Secretario de Actas: Roberto Lambrecht – Crespo Prosecretaria de Actas: Mary Goette – Crespo Secretario de Difusión y Prensa: Luis Jacobi - Crespo Prosecretario de Difusión y Prensa: Bernardo Herbel – Aldea Protestante Secretaria de afiliación: Mónica Teresa Goette - Crespo Prosecretaria de afiliación: Mirta Noemí Heimbügner – Crespo Secretario de Relaciones Públicas: Marcelo Torcuato Paul – Crespo Prosecretario de Relaciones Públicas: Marcos Teodoro Pasgal – Aldea Brasilera Vocal titular 1°: Oscar Leopoldo Gelroth – Viale 2°: Adán Schell – Crespo 3°: Alejandro Graf – Buenos Aires 4°: Pedro Schonfeld – Aldea Protestante 5°: Silvestre Haberkorn– Aldea San José 6°: Ricardo Rubén Heinze – Isletas 7°: Eugenio Schonfeld – Aldea María Luisa Vocal suplente 1º: Enrique Armando Wagner - Viale 2°: Otilia Graf: Ramírez 3°: Jorge Aurelio Reisenawer –Crespo 4°: Guillermo Germán Seidel - Crespo 5°: Santiago Wendler – Aldea San Juan 6°: Alejandro Bernhardt – Villa Libertador San Martín 7°: Luis Goette – Crespo Revisor de cuentas titular: Guillermo Erbes – Ramírez Revisor de cuentas titular: Miguel Valerio Geist – Crespo Coordinador de Schwaben International: Reinaldo Gross – Buenos Aires Todas las sugerencias y críticas constructivas serán recibidas con beneplácito, además en el transcurso del año serán visitadas las localidades de Entre Ríos que aún falta incluir en esta Comisión Central. Saludamos muy atentamente, Silvia Elida Mildenberger – Secretaria administrativa. Víctor Pedro Popp – Presidente”.

De la conmemoración del Centenario a la institucionalización de una fecha

A comienzos de la década de 1970 surgió en distintas provincias, especialmente en Entre Ríos, la iniciativa de organizar un gran festejo para conmemorar en 1978, el Centenario de la Inmigración de los alemanes del Volga. Este proceso no solo impulsó la recuperación de la historia, sino también la necesidad de contar con una institución que nucleara a los descendientes a nivel nacional.

En el marco de estos preparativos, y ya avanzadas las gestiones organizativas, el Acta de Reuniones Nº 1, del 31 de marzo de 1978, puso a consideración la elección de una fecha anual para conmemorar por parte de la colectividad, la tarea institucional iniciada. Tras el análisis de distintas opciones, se resolvió establecer el 15 de abril, en referencia directa a aquel encuentro fundacional de 1975, liderado por Víctor Pedro Popp y otros referentes.

Fue Nicolás Dening de Valle María, quien propuso la moción de transcribir la Circular N°1 en el acta. De este modo, la fecha dejó de ser solo el recuerdo de un acontecimiento puntual, para convertirse en un símbolo institucional que marca el inicio de la organización colectiva, el fortalecimiento de la identidad y la proyección nacional de la comunidad.

Un día que representa valores y proyecta identidad

El 15 de abril no fue una elección casual, sino el resultado de un proceso reflexivo que buscó representar el espíritu de unidad alcanzado por la colectividad. Esta fecha simboliza el momento en que los descendientes de alemanes del Volga en la Argentina decidieron trabajar en conjunto. Para concretar ese proyecto dejaron de lado diferencias de origen, residencia o credo, y adoptaron valores comunes de solidaridad, cooperación y compromiso colectivo.

Más allá de su dimensión histórica, el 15 de abril encarna un modelo de organización comunitaria basado en la integración y el trabajo conjunto, en línea con las prácticas que caracterizaron a las colonias fundadas en la región del Volga. Su conmemoración no solo remite al proceso migratorio o a la creación de una institución, sino también a la capacidad de la comunidad para consolidarse y proyectarse en el tiempo, a partir de esos valores compartidos.

Con el paso de los años, esta fecha ha contribuido a fortalecer la visibilidad de la colectividad en la sociedad argentina, y a consolidar su vida institucional. La conmemoración fue alcanzando también reconocimiento legislativo. La provincia de La Pampa lo estableció mediante la Ley Nº 2.629, sancionada en 2011, y la provincia de Entre Ríos hizo lo propio a través de la Ley Nº 10.422, sancionada en 2016. A nivel nacional, además, hubo iniciativas legislativas presentadas en 2011 y nuevamente en 2021; esta última obtuvo media sanción en el Senado de la Nación el 9 de diciembre, aunque no avanzó luego en la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario.

Conciencia de la pertenencia étnica

“La conciencia de la pertenencia étnica de los descendientes de alemanes del Volga en la Argentina no solo no ha desaparecido, sino que ha aumentado, especialmente en lo que va del nuevo siglo. Un hito en el progreso de esa incentivación lo constituyó la celebración, en 1978, del Centenario del establecimiento de la comunidad en la Argentina. Ese aniversario dio origen a un proceso de ´organización institucional de escala nacional`, así como al reinicio de relaciones con la República Federal de Alemania y al diálogo con otras organizaciones étnicas”. Los conceptos que anteceden surgen de la disertación brindada por Yolanda Hipperdinger –doctora en Letras e investigadora del CONICET- Como se recordará, la docente universitaria participó del 9° Encuentro Nacional de la Federación Argentina de Asociaciones de Descendientes de Alemanes del Volga (F.A.D.A.D.A.V.) celebrado el 5 de octubre de 2024, en Alpachiri, provincia de La Pampa. Por su claridad, las reflexiones de la Dra. Hipperdinger conservan especial vigencia. En ese contexto, cabe agregar que la Federación ya está pensando acciones y Festejos para el Sesquicentenario de la Inmigración, a celebrarse en 2028.

Un legado vigente paralas generaciones futuras

El 15 de abril representa no solo el recuerdo de quienes iniciaron el camino, sino también un compromiso vigente con la preservación de la historia, la cultura y la identidad. Desde la F.A.D.A.D.A.V., como entidad que hoy nuclea asociaciones de tres provincias, esta fecha adquiere un valor especial al expresar el origen mismo de la organización colectiva y el espíritu de unidad que permitió su desarrollo. Conmemorar el 15 de abril es, en definitiva, reafirmar la importancia de la memoria compartida, del trabajo conjunto y de la proyección de una identidad que continúa construyéndose en el presente, y hacia el futuro.

Reflexión final

El 15 de abril no fue elegido al azar. Se debatió. Esa fecha simboliza el momento en que la comunidad alemana del Volga en Argentina se unió con una visión de trabajo conjunto, dejando atrás diferencias como el lugar de residencia, religión, y otros factores (los actos de carácter cívico-religioso realizados durante la celebración del Centenario, en 1978, y también otros que hubo con posterioridad, fueron –mayoritariamente- de carácter ecuménico). Es un recordatorio palpable de los valores de solidaridad, cooperación, unión y compromiso colectivo, como los alemanes del Volga lo hicieron en Rusia.

Aunque algunos puedan decir que otras fechas tendrían el mismo valor, o serían más adecuadas, el 15 de abril expresa el espíritu de inclusión y trabajo en equipo, como en el Volga. Al conmemorar este día, no solo se reconoce la migración, o la creación de una Institución, sino también la capacidad de la comunidad para integrarse y prosperar, a partir de sus diferencias. Es un día durante el cual celebramos cómo se puede trabajar por un objetivo común que beneficia a todos.

La decisión de unirse en torno a valores compartidos dejó una huella que no se puede negar en la vida institucional y organizada de la colectividad, a nivel nacional. Reconocer esta fecha es rendir homenaje a un legado que nos fortaleció y contribuyó a mostrar una identidad cultural rica en el país.

La unión forjada en la Asociación Argentina de Descendientes de Alemanes del Volga es un ejemplo inspirador, en tiempos en que la colaboración y el apoyo mutuo resultan fundamentales para enfrentar desafíos. Por eso, esta fecha se convierte en un símbolo de cómo la integración y la cooperación pueden impulsar el progreso social.

La elección del 15 de abril como fecha conmemorativa trasciende cualquier disputa personal o interés individual. Este día simboliza el compromiso y la unidad que permitieron a la comunidad trabajar toda junta, superando diferencias. Sirve como recordatorio de que, a pesar de los conflictos o desacuerdos que puedan surgir en las comisiones directivas de las Asociaciones —donde en algunas ocasiones algunas personas actúan más por interés propio que por el bien común—, el espíritu original de aquel 15 de abril sigue siendo mucho más profundo.

No debemos olvidar que cualquier desencuentro pasado con alguna persona, en medio de las numerosas situaciones vividas desde aquel histórico día, no debe servir para desestimar la importancia y el significado genuino de esta fecha. El 15 de abril representa valores universales de solidaridad y cooperación que van más allá de las disputas personales. Es una oportunidad para recordar que los grandes logros y la riqueza cultural de la comunidad se han construido sobre la base de la unidad y el trabajo conjunto. Queda claro, por todo lo señalado, que los egoísmos individuales son insignificantes.