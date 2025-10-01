Octubre llega con una cartelera especial al Teatro Municipal 3 de Febrero, que celebra nada menos que su 117° aniversario como emblema cultural de la capital entrerriana. La programación reúne propuestas para todos los públicos: desde funciones escolares y visitas guiadas hasta grandes conciertos y homenajes.

Entre los destacados, continúan las funciones de La Escuela va al Teatro, a cargo del grupo Teatro del Bardo, que acerca a cientos de estudiantes a la experiencia escénica. Otro de los momentos más esperados será la presentación del cantautor Raly Barrionuevo, el viernes 17, con un repertorio de música popular argentina cargado de compromiso social.

Las celebraciones por el aniversario incluyen actividades abiertas y gratuitas: visitas guiadas especiales para descubrir la historia y la arquitectura del edificio (miércoles 15 y martes 21), y los Conciertos Didácticos de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, adaptados para distintos niveles educativos.

El sábado 18 se vivirá una de las noches centrales: el Concierto Aniversario, que reunirá a tres guitarristas entrerrianos de excelencia —Ernesto Méndez, Silvina López y Eduardo Isaac—. El encuentro, además, rendirá homenaje a la comunidad eslovena radicada en Entre Ríos, en el marco de los 80 años de la Asociación Mariano Moreno y con la colaboración de la Fundación Eslovena Slovenski Duh.

La agenda de octubre también abre espacios de reflexión, como el ciclo Pensar Paraná (martes 21), que propone charlas sobre la historia del teatro y de la ciudad en el foyer del coliseo.

Una agenda diversa y vibrante

Además de los eventos conmemorativos, la programación del mes ofrece una variada cartelera de espectáculos:

Teatro Negro de Praga (jueves 2), una experiencia única de teatro visual.

Gustavo Cordera (viernes 3), con su Caravana 2025 .

(viernes 3), con su . Memphis la Blusera (sábado 11), en un regreso muy esperado.

(sábado 11), en un regreso muy esperado. El Festival de Danza (domingo 12), con talento local sobre el escenario.

(domingo 12), con talento local sobre el escenario. Encuentro de Guitarras Entrerrianas (sábado 18), en el marco del aniversario.

(sábado 18), en el marco del aniversario. Concierto en Homenaje a Reinaldo Zemba (jueves 23), con entrada libre y gratuita.

(jueves 23), con entrada libre y gratuita. Propuestas de danza, tango, música coral, muestras coreográficas y festivales escolares a lo largo de todo el mes.

Un emblema cultural

Con 117 años de historia, el Teatro 3 de Febrero sigue siendo uno de los escenarios más importantes de Entre Ríos, punto de encuentro de la comunidad artística y espacio de formación cultural para nuevas generaciones. Octubre no solo celebra su legado arquitectónico y artístico, sino también su rol como motor de la vida cultural de Paraná.